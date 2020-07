Van ahol mától, van ahol holnaptól kell újra fizetni a parkolásért a megyében

A jogszabály szerint 2020. július 1-jéig nem kell várakozási díjat fizetni, ez pedig jelentheti azon a napon a 0 órát és a 24 órát is.

Van olyan önkormányzat, ahol már 1-jén újra fizetős a parkolás, és olyan is, ahol csak 2-án.

Győr

Az autósok utoljára július 1-jén, szerdán használhatják díjmentesen a fizető-parkolóhelyeket Győrben. Bár a szolgáltató már aznap megkezdi a jegykiadó automaták üzembe helyezését, fizetni ekkor még nem kell a parkolásért. Az utcai fizetőparkoló-helyeken – az I-es, II-es és III-as díjövezetben egyaránt – július 2-án, csütörtökön reggel 8 órától kell ismét parkolási díjat fizetni.

A Győr-Szol Zrt. felhívja az autósok figyelmét, hogy szintén 2020. július 2-tól fizetőssé válik a parkolás az alábbi területeken:

Szent Imre útról nyíló parkoló öböl a rendelőintézet előtt,

Vasvári utcáról nyíló 4123/11 hrsz.ú bekötő út (gyorsétteremtől a Pláza sorompójáig),

Tihanyi Árpád út 68-78 számok mögötti és melletti szervizút,

Tihanyi Árpád útról a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház épülete előtti parkoló.

A fenti területeket a III. díjövezetbe sorolták be, így hétfőtől-péntekig 8-tól 18-óráig, óránként 100 Ft-ért lehet őket igénybe venni.

Lakossági és övezeti parkolási bérlet váltására a Tihanyi Árpád út páratlan oldalán a 77-87 és a páros oldalán a 68-78 számú lakóházakban lakással rendelkezők jogosultak a 17/2013 (IV. 18.) Önkormányzati rendeletben leírt további feltételek teljesülése esetén.

A Dr. Petz Lajos parkolóház használata 2020. július 2-án, csütörtökön 0 órától díjköteles. A parkolóházban az első óra díjmentes, utána 200 Ft/óra díj fizetendő, a díjszámítás 15 perces egységekben történik. Amennyiben a bent tartózkodás a 4 órát meghaladja, a tarifa automatikusan 24 órás díjjá alakul, amelyért 600 Ft fizetendő, és ezt követően az újabb megkezdett 24 órás egységekre is 600 Ft fizetendő. A parkolóház használatára bérlet nem váltható.

Mosonmagyaróvár

„A Városüzemeltető és Fenntartó (VÜF) Kft. értesíti a lakosságot, hogy – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben foglaltakra hivatkozással – 2020. július 1-jétől Mosonmagyaróváron is visszaáll a díjköteles parkolási rend.

A VÜF Kft. egyben tájékoztatja az érintetteket, hogy parkolási ügyfélszolgálati irodáját (Vízpart utca 2/b) 2020. június 29-én, hétfőn 13 órakor megnyitja. Ügyfélfogadási időben lehetőség van a behajtási engedélyek, illetve a 2020. július 1-től érvényes parkolási engedélyek megváltására” – tették közzé.

Csorna

A közterületi parkolás 2020. július 1. napjáig ingyenes, azt követően visszaáll a szokásos parkolási rend.

Kapuvár

Július elsejétől a korábbi rendnek megfelelően a városban is több helyen újra fizetni kell a parkolásért.

– Bővültek a díjköteles parkolózónák – adta hírül a Kapukom Kft., mely további hasznos információkat is közölt. – A Lumniczer utca teljes hosszában, a sportcsarnok előtt is fizetőssé válik, azonban a 0–3 éves korú gyermeket nevelők a védőnői-egészségügyi ellátás idejére itt ingyenesen megállhatnak. A térítésmentes parkolásra jogosító igazolás a Kapukom ügyfélszolgálatán igényelhető, mely július elsejétől személyesen, előzetes bejelentkezés nélkül is fogadja az ügyfeleket.

A Zöldfasor, azaz a posta utcájában a várakozóhelyek rövid parkolási zónává alakulnak át, hogy a postai ügyintézés egyszerűbbé váljon. A postai nyitvatartás idején így ingyenes jegy húzásával és a szélvédő mögé helyezésével egy órán át továbbra is ingyenesen használható ez a parkolóhely. Ennél hosszabb várakozás esetén díjköteles. Bérlet erre az övezetre nem igényelhető és az egy órát meghaladó parkolásra fizető-parkolójegy is csak mobilfizetéssel váltható. A cél az, hogy a várakozóhelyek eredeti funkciójuknak megfelelően a postán ügyeiket intéző lakosok számára legyenek ingyenesek és elérhetők.

A járványhelyzet idején érvényes bérletek érvényességi idejét a vészhelyzet időtartamával, három hónappal automatikusan meghosszabbítják. A parkolójegyek és bérletek ára Kapuváron július elsejétől változatlan, egyetlen díjkörzetben sem emelkedik.

Sopron

Július 1-től megszűnik az ingyenesség a fizetős parkolóhelyeken. Emellett az egészségügyi dolgozók sem utazhatnak díjmentesen a tömegközlekedési eszközökön szerdától.