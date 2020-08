Megkopott sírkövek őrzik a múltat

Vadosfa néhai, jeles lakóinak emlékét őrzik a község temetőjében álló évszázados sírkövek. Egy orvos özvegye és az evangélikus lelkész is ott talált örök nyugalmat.

A vadosfai temetőben, a ravatalozó közelében évszázados síremlékeket gyűjtöttek össze a helyiek. Régen élt falubeliek sírjáról kerültek mostani helyükre a kövek.

Nagy István fényképészmester közelmúltban megjelent könyvében, a Rábaközi emlékművek harmadik kötetében is olvasható ismertető róluk.

Tizenkét sírkő

A szerző írásából kiderül, hogy tizenkét, a XVIII. század végéről és a XIX. század elejéről származó sírkőről van szó. Erősen megkopott állapotban ugyan, de a község évszázados múltjáról mesélnek még mindig.

A felirat a Habermeyer Sofia asszonynak állított oszlopon maradt meg legolvashatóbban. Innen tudjuk, hogy valaha „Néhai Tekintetes Vitéz Kuynitzer István orvos úr özvegyének sírhalmán” állt. A kövön az „Isten szeme” jelképet láthatjuk.

Nevek a múltból

Az emlékparkban találjuk meg Rajcsányi János nyugalmazott evangélikus lelkész síremlékét, a mellette lévőn pedig Tisztelendő Németh Jánosné kántor­asszonyét.

Két gyermeke búcsúzott 1826-ban az 1767-ben született Gödör György vadosfai lelkésztől. Név szerint is ismerjük a fiát és a lányát: József és Lídia. A kő lábazatán a többi szöveg sajnos olvashatatlan.

Gödör György Szentgyörgy­völgyön született, Pozsonyban és Jénában is tanult, majd Nemeskéren szentelték lelkésszé. 1810-ben került Vadosfára, több egyházi tisztséget is betöltött, prédikációi és gyászbeszédei közül több nyomtatásban is megjelent.

Mindennap látja őket

András István, noha nem régóta lakik a településen, mégis tisztában van vele, hogy nem véletlenül őrizték meg a falubeliek az emlékeket.

A temetővel éppen átellenben lakik, azaz mindennap „szeme elé kerülnek” a sírkövek.

Szép dolog a múlt tisztelete

„Hogy a rájuk vésett nevek kiket jelölnek, persze nem tudom. Több száz évvel ezelőtt éltek, de nagyon szép dolog, hogy annak idején az épen megmaradt síremlékeket összegyűjtötték és egy helyre telepítették. Sok helyen nem törődtek velük és kidőltek, elporladtak, semmi nem maradt belőlük. Egyébként az önkormányzat nem csak a múlt értékeit becsüli meg, hiszen újítások is vannak. Korábban elkészült a temetőbe vezető járda, most pedig a kerítést cserélik ki. Azaz, szépül a környezet is” – mondta el a Kisalföldnek András István.