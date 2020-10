Gőzerővel fertőtlenítenek az iskolákban – Videó, fotók

Az idei tanévben kiemelt fontosságú az iskolákban a higiénikus környezet biztosítása. A mindennapi takarítás mellett, a tanítási szünetekben fertőtlenítő nagytakarítást végeznek az összes intézményben.

A Győri Gárdonyi Géza Általános Iskolában néztük meg, hogy hogyan zajlik a munka:

Sok kihívással indult ez a tanév. Megváltoztak a mindennapi rutinok – az, hogy hogyan jövünk be, hogyan mozgunk az iskolában; vagy hogy hogyan tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel, ez mind-mind átalakult. Igaz ez a takarítás rendjére is. Az intézkedési terv egyértelmű utasításokat fogalmaz meg az iskolák számára – mondta el Gecsei Kolos, a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetője.

Kiemelte, hogy a tanév fertőtlenítő nagytakarítással kezdődött, és azt követően is folyamatos fertőtlenítő takarítást kell végezni. A Gárdonyiban a takarítást külső vállalkozó végzi. Változás a korábbi évekhez képest, hogy most napközben is folyamatosan fertőtlenítik a takarítók azokat a felületeket – a kilincseket, nyílászárók, kapcsolók környékét, korlátokat – amelyeket a gyerekek megérinthetnek.

Gecsei Kolos hangsúlyozta, hogy komoly pedagógiai feladat, hogy folyamatosan tudatosítsák a gyerekekben az alapvető higiéniai szabályok betartásának, kiemelten a kézmosás fontosságát.

Bauer Attila, ügyvezető elmondta, hogy Győrben jelenleg hét intézményben látják el a takarítási feladatokat napi szinten. Már régóta olyan tisztítószereket használnak, amelyeknek fertőtlenítő hatásúak, ezért ez nem jelentett számukra változást a korábbi időszakhoz képest. Most az őszi szünetben annyi változás történik, hogy magasabb koncentrációjú, hosszabb behatási idejű szerekkel is lemossák a felületeket. Annak érdekében, hogy teljesen biztonságos környezetbe térhessenek vissza a gyerekek, ózongenerátorral is kifertőtlenítik a tantermeket.