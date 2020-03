Elismeréseket adtak át a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon – fotók

Átadták ˝Az év közbiztonsági referense˝ címet, elismerésben részesítették az I. Országos Mentőszervezeti Versenyen résztvevő csapatot, megemlékeztek a polgári védelem világnapjáról kedden.

Szakmai tanácskozásra várta a megyében működő, együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek, és önkéntes mentőszervezetek képviselőit a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kedden délelőtt. Az elismerések átadása után egyebek között szó esett az önkénteseket érintő egyre bővülő pályázati lehetőségekről, a NAV és az ügyészség részéről az önkéntesekkel szemben támasztott követelményekről.

A résztvevőket Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója köszöntötte. A polgári védelmi nap kapcsán emlékeztetett arra, hogy a lakosság védelme a legfontosabb. Átadta „Az év közbiztonsági referense” címet, amelyet az idén Tulokné Kovács Beatrix, Győr város közbiztonsági referense vehette át kiemelkedő munkájáért. A tábornok elismerését fejezte ki a Szigetköz Járási Mentőszervezet csapatának az I. Országos Mentőszervezeti Versenyen elért második helyezésért, és jutalmat adott át a csapat tagjainak. A csapat tagja volt Peredi László, Bredák Szilárd, Beke Áron, Csáki Károly, Tóth Ferenc, Lévai Zsolt, Puszter Richárd, Rozs Erik.

Az elmúlt évben szerencsére nem volt olyan „éles” helyzet, amiben be kellett avatkoznunk – mondta Peredi László, a hat szigetközi település egyesületeit összefogó járási mentőszervezet vezetője, majd folytatta – Mindig felkészültnek kell lenni, ezért gyakorlatokon veszünk részt, de a szakmai versenyen is nagyon sokat tanultunk, találkoztunk olyan feladattal is, ami teljesen új volt számunkra.

Március 1. a polgári védelem napja. A jeles napra emlékezett Csepi László tűzoltó ezredes, a győri katasztrófavédelmi kirendeltség polgári védelmi felügyelője, felidézve a szervezet magyarországi megalakulása körüli időket, és kiemelve a jelen feladatait.

Beke Zoltán tűzoltó alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő összegezte, miért volt fontos ez a szakmai tanácskozás. -Nagyon fontos az önkéntesek munkája a katasztrófavédelemben. Összegeztük az elmúlt évben elvégzett feladatokat, illetve végigvettük, hogy ebben az évben mik várnak az önkéntesekre. Azt is megnéztük, hogy a szervezetek számára milyen támogatási lehetőségek állnak rendelkezésre, mivel erősödhetnek, fejlődhetnek. Győr-Moson-Sopron megyében az árvízi veszélyeztetettség az, ami a leginkább az állampolgárokat veszélyezteti, így az árvízi védekezésnél tudnak elsősorban az önkéntes mentőszervezetek segíteni. Biztonságban érezhetjük magunkat a megyében. Ez a biztonság fokozatosan növekszik, már csak azért is, mert a pályázati támogatások évről évre nőnek, és nagyon sok olyan eszközt tudnak így az önkéntesek beszerezni, amelyekkel hatékonyabban tudják a munkájukat végezni-zárta gondolatait Beke Zoltán.

Talán nem tudja mindenki, hogy a megyében egy területi szintű mentőszervezet van, a Moson Mentőcsapat amely 69 fővel alakult meg. Ezen kívül hét járási önkéntes mentőszervezet, összesen kétszázharmincnyolc fővel áll rendelkezésre. A mentőszervezetek tagszervezetei önkéntes tűzoltó egyesületek, civil szervezetek, illetve magánszemélyek, akik saját lehetőségeiket ajánlják fel, hogy segítsenek embertársaikon. Tavaly egy beavatkozáson vettek részt, egy nagy vihar után a szél okozta károkat számolták fel. Az országos gyakorlaton több mint kettőszáz fővel vettek részt, ami nagyon fontos megmérettetés volt az igazgatóság és az önkéntesek számára. A gyakorlaton ároktisztítási, favágási és vízkárelhárítással kapcsolatos feladatokat kellett végezniük. A megyében lévő mentőszervezetek itt találkoztak egymással, ki tudták próbálni, hogyan tudnak egymással dolgozni, illetve gyakorlatot szereztek azokban a helyzetekben, amelyek előfordulhatnak a mindennapokban is.

Az elmúlt évben az önkéntes tűzoltó egyesületek több mint ötvennégymillió forint értékű, az önkéntes mentőszervezetek több mint kétmillió forint értékű felszereléssel gazdagodtak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázat segítségével. Az idei évben a központi költségvetésben országosan az idén is hétszázmillió forint áll rendelkezésre, ebből az összegből hatszázmillió forint az önkéntes tűzoltó egyesületek, százmillió pedig a mentőszervezetek fejlesztésére fordítható.