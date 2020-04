Az „öreghatár” nyitását is kérik Hegyeshalomban

Nagy István Pintér Sándor belügyminiszterhez fordult, gyorsítottak az ellenőrzésen.

A legnagyobb forgalmú határátkelőn ingázók szerint most mintha fordult volna a kocka: nem befelé, hanem kifelé kell hosszabban várakozniuk. Attól félnek, tovább romlik a helyzet, hogyha Ausztriában megindul az élet, többen mennek majd vissza a munkahelyükre. Szőke László polgármester is sürgeti a kishatár nyitását, míg Nagy István agrárminiszter a forgalom gyorsításáról értesítette lapunkat.

Fokozatosan enyhítik a szigorításokat Ausztriában: lépcsőzetesen nyitnak ki az üzletek, szolgáltatók, gyárak. Az általunk megkérdezett ingázóknál és az érintett Facebook-csoportokban is téma: mi lesz akkor, ha újra tömegek indulnak reggelente dolgozni a szomszédos ország felé és jönnek haza délutánonként?

– Már nem is a koronavírustól tartunk, hanem a napi stressztől, hogy hogyan jutunk el a munkahelyünkre. Örülök, hogy egészséges vagyok és még menni tudok, s főleg, hogy nem veszítettem el az állásomat, ahogy több százan – fejti ki véleményét a kimlei Liszkai Imre, aki egy parndorfi gyárban dolgozik naponta ingázva. Mint mondja, a helyzetre való tekintettel változtattak az üzemükben a műszakidőkön, így a reggeli és az esti váltásba is még a nagyobb csúcsforgalom előtt el tud jutni. Viszont már várakozott a hegyeshalmi nagyhatáron közel három órát. Most azonban megfordult a kocka szerinte, nem hazánk, hanem Ausztria felé nőtt a várakozási idő.

– Attól tartunk, hogy ahogy egyre több vállalkozás nyit ki Ausztriában, egyre több vendégmunkás megy vissza dolgozni, ezért óriási torlódások lesznek. Kérjük a kishatár nyitását, ezért is csatlakoztam az ebben a témában indított petícióhoz. Reméljük, hogy a Külügyminisztériumhoz is eljut a hangunk és foglalkoznak a jelen helyzet orvoslásával – emelte ki a férfi.

– Kifele reggel rossz, amikor megyünk, körülbelül fél 5-től 8-ig, fél 9-ig. Hazafele meg pont akkor, amikor jövök, délután 1–3 óra között. De olyan is előfordult, hogy fél 5-kor értem haza, miközben negyed 2-kor indultam Bécsből. Hazafelé a másik katasztrofális idő este 9 és 11 között, amikor a tranzitforgalmat engedik – mutat rá a hegyeshalmi Madaras Orsolya. A fiatal édesanya szerint újabban dudával jelzik az autósok, hogy meg kellene nyitni még egy kaput.

– Ami a héten megy, ilyen még nem volt. Sokan újra munkába állhattak és ez csak rosszabb lesz… – vélekedett a Hegyeshalmi határátlépési információk Facebook-csoport egyik adminisztrátora, ahol az utazók egymást tájékoztatják, mikor mennyi időbe telt az átlépés.

– Két hete kerestem meg a kishatár nyitásáról személyesen az országgyűlési képviselőnket. Utána egyeztettem a bécsi magyar nagykövetséggel és a Külügyminisztériummal, s megkértem Nickelsdorf polgármesterét, hogy ő is támogassa az elképzelést – tudtuk meg Szőke László hegyeshalmi polgármestertől, aki a rendőrség képviselőivel tárgyalt tegnap a nyitásról. Várja ezen egyeztetés fejleményét, hozzátéve, hogy a nyitás és az ellenőrzés feltételei adottak az „öreghatárnál” is.

A Kisalföld is érdeklődött a megyei és országos rendőrségnél a hegyeshalmi kishatár nyitásáról. Azt a választ kaptuk, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a határforgalom alakulását és megteszik a szükséges intézkedéseket.