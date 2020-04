A pannonhalmi férfi Kínában és itthon is átélte a járványt

Pálfi Jenő Kína, aztán hazánk „foglya” lett. Előbb az ázsiai országban, majd itthon tapasztalta meg, hogyan alakítja át a koronavírus mindennapokat. Van összehasonlítási alapja a járványkezelésről, többek közt erről is beszélgettünk vele a Győr közeli kisvárosban.

Jött a letaglózó hír

Február közepén portálunknak mondta ki először Pálfi Jenő, hogy hazarepül a járvány sújtotta Kínából. A pannonhalmi férfi úgy tervezte, hogy öt hetet tölt szüleinél, régi barátokat látogat. Sőt, jótékonysági maszkgyűjtő akcióba kezdett. Ebben magánemberek és a nyúli LWB munkavédelmi eszközöket forgalmazó cég támogatta. Akkor még kínai ismerőseit segítette a védőeszközökkel, mire jött a letaglózó hír: Észak-Olaszországban felütötte a fejét a koronavírus.

„Tudtam, hogy baj lehet. Hazánk és a Lombardia között körülbelül 700 km a távolság. Hasonló kilométerszám választotta el Kínában kinti lakhelyemet Wuxit Vuhantól, ahonnan útra kelt a világjárvány. Ennek a vírusnak pár száz km semmiség” – kezdte Pálfi Jenő.

Maszkmizéria

„Bevallom, eleinte jobban tartottam attól, hogy itthon leszek beteg. Kezdetben azt éreztem, hogy a többség nem veszi komolyan a járványt, sem egészségügyi, sem gazdasági szempontból nem látja a veszélyeket. Majd a gyors, határozott intézkedések megtették a hatásukat és szinte mindenki átértékelte magában a helyzetet. Nem állítom, hogy nem keringtek egymásnak ellentmondó információk, de ilyen veszélyhelyzetben nehéz hiba nélkül szervezni a védekezést, kommunikálni.

Például a maszkhordásról napokig szóló mizériát nem értettem. Kínában alap volt a maszk kötelező használata. Ha nem is véd teljesen, emlékeztet arra, hogy nem nyúlhatunk az arcunkhoz. Most úgy tűnik, sikerült megfogni a járvány rohamos terjedését itthon. A hazai higiéniai körülményeket jobbnak érzem, mint némelyik nyugat-európai országét. Észak-Olaszországnál biztosan előrébb tartunk e téren” – hallottuk Jenőtől, aki több százat gyűjtött a maszkokból, de ezeknek kis részét postázta Kínába. Érezte, hogy szükség lesz rájuk itthon is.

Bizonytalan visszaút Kínába

„Amit elterveztem hazautazásomkor, annak a háromnegyedet véghez vittem. Van némi hiányérzetem és nem tudni, mikor utazhatok vissza. Március 25-én akartam repülőjegyet foglalni, mikor kiderült: Kína 48 órán belül lezárja a külföldiek előtt a határokat. Ez lesújtó volt számomra.

Májust kinn szerettem volna tölteni, de reálisan nézve inkább nyár eleje lesz belőle. Június közepére van foglalt jegyem, meglátjuk, mit hoz az élet. A kínai barátnőm is szeretne jönni és megnézni Magyarországot, Európát. Így két úttal számolunk, reméljük, nem kell sokat várni ezekre” – tudtuk meg Pálfi Jenőtől.

Köszönet a hősöknek

„Kínában mennyire zökkent vissza az élet a rendes kerékvágásba?” – kérdeztük. „A kínai gazdaság mércéje magasan áll, a csúcsszintet nehéz lesz utolérni. Termelnek, zajlik a munka mindenhol. Egyes tartományokban az iskolák zárva tartanak. Bízom benne, hogy itthon is fokozatosan, ügyelve az óvintézkedésekre, mindenki újra dolgozhat rövid időn belül.

Köszönet jár azoknak a hősöknek, akik naponta kockára teszik az életüket és munkájukkal hozzájárulnak, hogy ne álljon le teljesen az élet hazánkban és elviselhetőbbé teszik számomra ezt a magyarországi, már második karantént”– búcsúzott Pálfi Jenő.