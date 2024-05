Rácz Zsófia célja a magyar női labdarúgás olyan szintre emelése, amit ez megérdemel. Workshopon vett részt, melynek célja a 2027-es EB re való kijutás. Horvátországban is felkészítő meccseket játszottak sikerrel, hiszen érkezésével új szisztémákat is szeretne megvalósítani játékosaival. A rengeteg külföldön eltöltött évek tapasztalatait is átadja a fiatal hölgyeknek.

