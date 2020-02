Hálóingben menekült ki az égő házból Marika néni Hegyeshalomban

A melléképületben csaptak fel a lángok, amik a családi ház födémére is átterjedtek: múlt szombaton éjszaka lakhatatlanná vált a hegyeshalmi Tóthék otthona. A helyi önkormányzat mellett sokan a család mellé álltak. Alapítványunk is támogatja őket, hogy mielőbb visszaköltözhessenek.

– Amióta 15 éve elveszítettem a férjem, rosszul alszom. Minden kis neszre megébredek, akár egy nyúl. Éppen filmet néztem, amikor nagy robbanást hallottam – elevenítette fel a múlt szombat esti eseményt Tóth Jánosné, aki mint mesélte, hálóingben és papucsban menekült az égő épületből. A családi házban a 73 éves idős asszony mellett élt fia és egy fiatalember is. Utóbbi segített a mozgássérült asszonynak elhagyni az otthonát, miközben maga is megsérült. Égési sérülésekkel vitték kórházba.

Marika néninek és fiának a helyi önkormányzat egy hegyeshalmi vendégházban biztosít ideiglenesen szállást. Itt találkozunk hétfőn délelőtt az idős asszonnyal, aki 2013 óta mozgássérült. Akkor szörnyű balesetben sérült meg. Éppen mentőautóval tartott szemvizsgálatra, amikor a jármű Abda és Öttevény között árokba hajtott. Most kerekesszékbe kényszerül a rosszul látó özvegyasszony.

Úgy vigyáztam mindig mindenre. Amióta megözvegyültem, kötöttem biztosítást. Újítgattuk a házunkat is, kifestettük. Sajnos régi az épület, régi hálózattal

– magyarázza a néni. Vélhetően elektromos zárlat okozhatta a tüzet a melléképületben lévő kiskonyhában, ahol egy gázpalack is felrobbant.

Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados, megyei sajtószóvivő a Kisalföld érdeklődésére elmondta: múlt szombaton kapták a riasztást, miszerint Hegyeshalomban kigyulladt egy melléképület, és a lángok a szomszédos családi ház födémére is átterjedtek. A tűz oltásán a mosonmagyaróvári és lébényi hivatásosok és a hegyeshalmi önkéntesek dolgoztak. A házban hárman tartózkodtak. Egy ember sérült meg, akit kórházba szállítottak. Az épületből egy felhasadt gázpalackot is kihoztak a tűzoltók.

Mint megtudtuk, a családi ház födéme beszakadt, így az lakhatatlanná vált. Most várják a biztosítót, és bíznak benne, mielőbb megkezdhetik a ház újjáépítését.

A hegyeshalmi önkormányzat hétfőn reggel válságértekezlet keretében döntött arról, hogy Tóthékat százezer forinttal támogatják. Szőke László hegyeshalmi polgármester arról is beszélt, hogy aznap éjjel a polgárőrség is segítségükre sietett. A település vezetése kétmillió forintos krízisalapot is létrehozott a hasonló esetekre az idei költségvetésben. Adománygyűjtést is szerveznek, számlaszám: 59500117–35582801. A közlemény rovatba kérik beírni: Tóth család.

A Kisalföld alapítványa olvasóinknak köszönhetően 200 ezer forint gyorssegéllyel támogatja a családot, akiknek sok felajánlás is érkezett rövid időn belül.