Visszaszokás

A középnemzedék hiányzik a templomokból, írtuk lapunkban. Én is így látom: ahhoz a nemzedékhez tartozom, amely tagjainak gondolkodását évtizedeken át próbálta úgy irányítani iskola, hatalom, média, hogy gyanakvással tekintsen Isten házára. A szocialista-kommunista ideológia nem tűrte a vetélytársat, vallástalanításra törekedett; ami egy földöntúli hatalomra utalt, gyanús volt. Falun élő nagyszüleimnek még természetes volt a vasárnap délelőtti templom, ha olykor csak üres szokásként is. Ma pedig ott tartunk, mintha egyes körökben szinte divat lenne utálni az egyházak képviselőit.



A gyermek példakövető: ha azt látja kiskorában, hogy a szülei templomba járók, akkor az ő esetében is van erre esély. Ahol nem látja, ugyan mitől járna templomba? És a szülők nem járnak. A fentiekhez hozzájönnek a modern világ terhei, a rohanó élet, hogy sokan vasárnap is dolgoznak, vagy éppen akkor pótolják a hétköznapokon elhalasztott tennivalókat, sütés-főzést, bevásárlást, rokonlátogatást, egyebeket. Akkor, amikor a harangozás templomba hívna.



Akik a rendszerváltás után születtek, már jobb helyzetben vannak; egyre szélesebbre nyílnak a kapuk, a természetes spiritualitásra egyre nagyobb az igény. Jómagam is azok közé tartozom, akik hajlandóak utazni egy lelket feltöltő beszédért, prédikációért, származzon az bármely felekezet lelki vezetőjétől. És itt a lényeg: amíg tartalom nélküli mantrákat kapunk, addig nehezebben szánjuk rá magunkat, hogy templomba járjunk. De szerencsére van és egyre több a jó példa, egyre több templomban ülve érzem azt, a szólónak van a mindennapi életre is érvényes mondanivalója. Az élet nehézségeivel szembesülve pedig mindig eszembe jut: ne csak földhöz ragadva, a hétköznapokban, vízszintesen éljük az életünket, felfelé is nézzünk. Ott meglátjuk a reményt. Ehhez persze nem kell templomba járni, de nem is árt.