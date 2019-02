Hangyaszorgalom

Angliában még ma is hatályos egy közel kétszáz éves törvény: ez a „csavargók, zsiványok és henyélő vagy rendetlenkedő személyek" elleni jogszabály egyenesen tiltja a koldulást. Hírek szerint a zsaruk ez alapján vettek őrizetbe nemrég egy ötvenes éveiben járó férfit Manchesterben.



Gyanítom, nem szorulna pénzkunyerálásra az illető, ha nem Angliában, hanem megyénkben élne, ahol munkabeszüntetéssel még nagyobb szeletet lehet kihasítani az amúgy is tehetős cégtulajdonosok tortájából. Másrészt hirtelenjében nem is tudjuk eldönteni, örüljünk-e annak vagy inkább elképedjünk-e azon, hány és hány munkahelyet kínálnak megyénk városaiban. Keresnek ácsot és szállodai recepcióvezetőt; segédmunkást és pénzügyi tanácsadót; gépszerelőt és osztályvezető ápolót; eladót és mérnököt – hogy a kovácsokat, fodrászokat, sofőröket, takarítókat, szociális gondozókat, szemétgyűjtő utcaseprőket ne is említsem. Megjegyzem, e felsorolás korántsem teljes, ki mindenkire lenne még szükségük a munkaadóknak napjainkban.



Megyénkben tehát mindenki előtt nyitva a lehetőség, hogy munkával keresse kenyerét, ne koldulással, segélyekre ácsingózva. Mindezek ellenére vannak, akik hangyaszorgalommal kerülik a munkát. Ők azok, akik nem tudják: ma már munkaalapú, nem pedig segélyalapú társadalomban élünk. Az, hogy krisztusi igéktől indíttatva rendre adományozunk a rászorulóknak, nem jelent felmentést senkinek az alól, hogy hasznos emberré váljon környezete javára. Elég, ha csak a közelgő hetek újra megjelenő kátyúira gondolunk.



Igaz is, kátyútömítő munkakörre még nem hirdettek állást...