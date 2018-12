Időjárás: mutatjuk, lesz-e fehér karácsony!

A karácsonyi napokban több front is eléri a térséget. A csapadék zöme eső formájában hullhat, inkább csak az időszak második felében, és csak helyenként fordulhat elő hózápor. Az enyhülés miatt a jelenlegi hóréteg fokozatosan olvadni fog - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán az MTI megkeresésére.



Kifejtették: a karácsony előtti napokban erőteljes enyhülés zajlik le a Kárpát-medencében, amely a magasban gyorsabban, a talaj közelében csak lassabban érezteti a hatását. Ezt leginkább a Dunántúlon élők érezhetik majd, ott a hétvégén helyenként akár plusz 10 Celsius-fok is lehet, míg északkelet felé haladva lassabban és csak kisebb mértékben enyhül az idő. Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a hétvégén érkező csapadék eső lesz.



Hétfőn, szenteste napján várhatóan melegfront éri el a térséget, amely több helyen okozhat csapadékot. A magasban és a talaj közelében is enyhe lesz az idő, így - "elég nagy valószínűség mellett" - a lehulló csapadék eső formájában érkezik - írták. A hajnali mínusz 1 és plusz 5 fok közötti értékekről délutánra plusz 5-11 fokig melegszik fel a levegő.



Karácsony első napján, kedden már egy hidegfront éri el térséget, ennek hatására több helyen fordulhat elő csapadék. A front előtt még viszonylag enyhe marad az idő, hajnalban plusz 1-6, délután plusz 2-7 fok valószínű. Késő délutánig a hőmérsékletek fagypont felett maradnak, az addig lehulló csapadék tehát esőnek ígérkezik. Estétől egyre nagyobb területen 0 fok alá csökkenhet majd a hőmérséklet, ezzel párhuzamosan viszont egyre kevesebb helyen számíthatunk csapadékra, inkább csak helyenként fordulhat elő hózápor.



Karácsony második napján, szerdán hajnalra többnyire fagypont alá hűl le a levegő, napközben is csak mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. Az összefüggő felhőzet felszakadozik, a változóan felhős idő mellett több-kevesebb napsütés várható, és csak helyenként fordulhat elő hózápor - írta a meteorológiai szolgálat.