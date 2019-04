Többször riasztottak a szén-monoxid érzékelők a megyében az ünnepi hétvégén

Szombaton este Győrben az Ipar úton, vasárnap este pedig Öttevényen az Ady Endre utca egyik családi házában jelzett a szén-monoxid-érzékelő. A lakók nem panaszkodtak rosszullétre, de a tűzoltók készüléke – zárt nyílászárók mellett - alacsony szén-monoxid koncentrációt mutatott, ezért értesítették a gázszolgáltatót. A szolgáltató mérései is igazolták a mérgező gáz kis mértékű jelenlétét, így leplombálta a kombi gázkészülékeket, azok további használatát a szükséges felülvizsgálatok elvégzéséig nem engedélyezte.



A mostani esetek ismét ráirányítják a figyelmet a tüzelő-fűtőberendezések, kazánok, kályhák, fürdőszobai vízmelegítők rendszeres, - szakember által végzett – karbantartására, a kémények rendszeres felülvizsgálatának szükségességére, valamint a megfelelő mennyiségű levegő utánpótlás biztosítására.



A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodni kell a lakás megfelelő szellőzéséről. Az újonnan beszerelt, fokozott légzáró kivitelű nyílászárók beépítése esetén általában nincs megfelelő levegő utánpótlás a helyiségekben, a jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt!



A szén-monoxid a lakás légterébe a kéményen keresztül, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet. A nem megfelelően működő kéményből az égéstermék (füstgáz) visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellően tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetlenül is juthat szén-monoxid a lakótérbe.



A zárt térbe visszajutó szén-monoxid már alacsony koncentrációban is komoly veszélyt jelent az emberekre és a háziállatokra egyaránt. Ez a gáz színtelen, szagtalan, jól elkeveredik a szoba levegőjével és rendkívül mérgező. A mérgezés tünetei hasonlítanak más betegségekhez, - fejfájás, émelygés, hányinger - ezért nehezen felismerhető.



Saját biztonságuk növelése érdekében, mindenki részére javasoljuk a szaküzletben vásárolt, megbízható szén-monoxid-érzékelő beszerzése mellett, ügyeljenek a tüzelő-fűtő berendezés megfelelő működését biztosító feltételek meglétére, így a levegő utánpótlás és az égéstermék elvezetés biztosítására is.