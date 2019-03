Szemelliker Antal - a győri vértanú plébános emléke

A császári plébános úrról sokan és sok helyen megemlékeztek, Császáron pedig szobrot is emeltek tiszteletére néhány évvel ezelőtt. Szemelliker Antalról azonban keveset tudtunk 2011-es róla szóló kis emlékkönyv megjelenéséig. Vulkapordányban született 1882. május 25-én horvát anyanyelvű családban, édesapja földműves. Kilenc testvére volt. Sokat ministrált már a szülőfalujában is. 17 évesen elzarándokolt a vulkapordányiakkal Máriazellbe.



A győri bencés gimnáziumban érettségizett, majd a győri szemináriumban folytatta tanulmányait. A tanulókról szóló szemináriumi feljegyzésekben olvasható, hogy mértéktartó természetű, élénk, kedélyes, vidám gyermek volt. Három nyelven beszélt már ekkor: horvátul, magyarul és németül. Győrben 1905. június 30-án szentelte pappá gróf Széchenyi Miklós győri püspök. Újmiséjét szülőfalujában 1905. július 2-án mutatta be. Felszentelése után Lókon, 1907-től Okán, 1910. december 5-től Fülesen volt adminisztrátor, majd 1912-től haláláig Fülesen plébános.



Szemelliker Antal fülesi plébánost koholt vádak alapján Sopronban 1919. évi április hó 9-én kivégezték, majd Sopronban temették el. A kommün bukása után tudták -1919. szeptember 11-én - Fülesen (ma Nikitsch község, Burgenland) nagy részvét mellett eltemetni. A Győri Egyházmegyei Levéltárban találta meg a szerző dr. Mihályi Ernő bencés tanár kéziratát, amit – a Tanácsköztársaság ideje alatt – a pap kivégzése után vetett papírra. Titkos iratként küldte meg a püspöknek a beszámolót és ezzel bátor tettel megörökítette a tragikus eseményt számunkra. A megrázó írás a könyvben ( cím: Szemelliker Antal 1882-1919. Győr, 2011.) olvasható. A mártír pap temetése után fél évvel Ausztriához csatolták Füles községet.



Ez megnehezítette az emlékek ápolását és a magyar területek lakossága csak nehézségek árán tudott Szemelliker Antal sírhelyéhez elzarándokolni. A szép és ékes magyar nyelvű felirattal elkészült és ma is látható márvány sírkövet még el tudták helyezni 1920-ban - de sajnos a trianoni békeszerződés elszakította a községet az anyaországtól. Április 9-én lesz Szemelliker Antal plébános kivégzésének 100. évfordulója. Magyarországon még nincs emlékhelye, emléktáblája: reményeim szerint méltó módon lehetne Róla megemlékezni, ha – szíves támogatással- megvalósulhatna egy emléktábla Győrben: ott ahol tanulmányait végezte, abban a városban, ahol felkészült papi szolgálatára.



Biczó Zalán, Győr