Öt kontinens fiatal táncosait érdekli a Győri Balett - Fotók

Nincs balettévad pályázat nélkül, mindig szükséges a meglévő társulat frissítése, ezúttal családi okok miatt: Matuza Adrienn még otthon van a baba mellett, de Berzéki Melinda is hamarosan anyai örömök elé néz.„December 20-án hirdettük meg a felvételi pályázatot, és örömünkre évről évre egyre több a jelentkező – újságolja csípőműtétje után még botra támaszkodva, de időnként már egészen „balettos" mozdulatok kíséretében Kiss János igazgató.– A világ öt kontinenséről, tizenkét nemzet képviseletében érkeztek be pályázatok, s ez azt jelenti, hogy a Győri Balett benne van a nemzetközi tánc vérkeringésében, mindinkább rangnak számít a tagjává lenni. A fiatal táncművészek is érzik, hogy a rövid életpálya koncentráltságot igényel, ezért igyekeznek minél elfogadottabb helyekre kerülni, és Győr már oda tartozik, ahol kedvező impulzusokat lehet szerezni. Ezúttal huszonhatan jöttek el, közöttük hét fiú, a többiekre szereplések, sérülések miatt később kerül sor, de valamennyien pénzt, energiát áldoznak a megmérettetésre, s ezt nekünk érdemes megbecsülni."A tudását bemutatni készülők közül Tamara Dorneales Brazília szülötte, de jelenlegi munkahelye nincs messze Győrtől: „Az ausztriai St. Pöltenben, az Európa Balettnál táncolok, interneten találkoztam a győri lehetőséggel, és miután volt kollégám, a Győri Balett-tag Thales Henrique kedvező képet festett a helyzetükről, szívesen tenném át működésem színhelyét Magyarországra" – mondta a 22 éves táncos.Nála is konkrétabban fogalmazott az erdélyi Sepsiszentgyörgy szülötte, a Táncművészeti Egyetem 9. évfolyamán tanuló 19 éves Lepedus Boglárka: „Már korábbról tetszettek a Győri Balett előadásai, koreográfiái, és mellette az a barátságos, családias légkör, amely jellemző a társulatra, így reménykedem, hogy talán a kiválasztottak között lehetek."Aztán a négytagú zsűri – Kiss János mellett Velekei László művészeti vezető, koreográfus, Kőhalmi-Kara Zsuzsanna magántáncos, asszisztens és Jónás Zsuzsanna asszisztens –, kezükben a jelöltek számozás szerinti listájával elfoglalta a helyét, majd az üdvözlő szavak Keszeiné Tóth Bernadett művészeti menedzser általi tolmácsolását követően megkezdődött a gyakorlati munka.Michael Kropf balettmester, a badeni balett igazgatója vezényelte a klasszikus balett különböző elemeire összeállított castingot, amely rúd- és középgyakorlatok mellett tartalmazott forgásokat, ugrásokat, összetett és kombinációs feladatokat, s próbára tette a táncosok spicctudását is.Az egykor Budapesten végzett balettmester nem kímélte sem magát, sem a jelölteket – elvégre a pályázat beadására vállalkozók mindegyike rendelkezik jó néhány évnyi alaptudással –, a gyakorlati bemutatástól pillanatig sem húzódozva, homloka gyakori törölgetésével pontosan száz percig írta elő a zongorakísérettel követendő feladatokat, az idő előrehaladtával fokozva a tempót.„Ahogy az ilyenkor lenni szokott, vegyes kép alakult ki bennem a próbázók láttán – summázta kérdésünkre a tapasztalatait.– Az én feladatom a kiválasztás megkönnyítése volt, és úgy érzem, biztosan találnak a jelentkezők közül felvételre érdemeseket a döntéshozók." Amint megtudtuk, még harminc kandidált vizsgája van hátra az elkövetkező hetekben, és nagyjából február végére alakul ki a végleges döntés: Kiss János egy lány mellett mindenképpen szeretne egy tehetséges fiúnak is szerződést ajánlani, és különleges talentum esetén nem kizárt, hogy kettőre növekszik a Győri Balett új lány tagjainak száma.