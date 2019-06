Keresik Győr kedvenc street foodját

Az év legrövidebb éjszakáin kiderül, melyik street food a győriek kedvence. A hétvégi Food Truck Show-n kóstolófogásokkal is készülnek a kocsik, a helyiek vasárnapig voksolhatnak a szerintük legízletesebb street food-ra. A június 20-tól 23-ig tartó gasztrofesztiválon gurmet fogásokkal is készülnek: többek között szarvasgombás burgert, holland waffelt és vaddisznóhúsos szendvicset is kóstolhatnak a látogatók.





Szavazni online is lehet. Sopron után hétvégén a győriek is megválaszthatják kedvenc street foodjukat. A Múzeumok Éjszakájával egybekötött Food Truck Show-ra 22 kocsi érkezik, akiknél csütörtökön kóstolóadagokat is lehet majd kapni. A versenyre minden kocsi a kínálata legjobbját nevezheti, ezekre szavazhatnak az érdeklődők. Érkezik desszert Belgiumiból és Spanyolországból, de lesz sós, feketeerdő sonkás waffel, különleges bagel szendvicsek és faszénen sült malacos batyu is.A kocsikkal a Nefelejcs közben és a Rákóczi Ferenc utcán találkozhatnak az érdeklődők június 20-tól 23-ig. A szavazás állása folyamatosan követhető a weboldalon, vasárnap 18 órakor pedig kihirdetik, melyik street food lett Győr kedvence. hirdetés hirdetés