Dr. Kovács Endre nyolcvanhárom évesen lett PhD doktor a győri Széchenyi-egyetemen

Az ünnepi szenátusi ülésen az alkalomhoz méltó külsőségek között vették át diplomájukat a Széchenyi István Egyetem doktori iskoláinak végzett PhD hallgatói. Fogadalmat tettek az egyetemi jogarnál, és talárban, fehér kesztyűben fogtak kezet a rektorral, a doktori tanács elnökével, a dékánokkal. A doktorjelöltek között volt egy szemüveges, rövidre vágott hajú úriember. Sem a mozgásában, sem a testtartásában, sem az alkatában nem volt semmi kirívó. Akik testközelből szemlélték az eseményeket, azok is csak nagy nehezen találhattak a korára utaló jeleket az arcán.

Magnifice Domine Rector! Tisztelt nyilvános szenátusi ülés! Mint a Mezőgazdaság- és Élelemiszertudományi Kar dékánja bejelentem, hogy Dr. Kovács Endre József, konzulensei Dr. Bali Papp Ágnes egyetemi tanár és Dr. Gáspárdy András egyetemi docens, megfelelt azoknak a feltételeknek, melyekhez a Széchenyi István Egyetem doktori szabályzata a PhD doktori fokozat odaítélését köti. Ezért javaslom, a nevezett fogadalomtétele után, részére a PhD doktorátus adományozásáról szóló oklevél kiadását"

– jelentette Dr. Szalka Éva, a gazdász kar dékánja.

Doktorrá fogadom"

– mondta Dr. Földesi Péter rektor.A nyolcvanhárom éves állatorvos, Dr. Kovács Endre PhD 2016-ban lett a Mezőgazdaság- és Élelemiszertudományi Kar Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskolájának hallgatója.

Azt akartam tudni, hogyan állok korban, mennyire vagyok még fitt szellemileg. És volt még egy plusz motiváló erő is. 1961-ben végzett az évfolyamunk az Állatorvostudományi Egyetemen. Azóta minden évben találkozunk, de sajnos már egyre kevesebben. Három kandidátusunk közül kettő már elment. Az ő emléküknek is adóztam ezzel, és az évfolyamtársaimnak is szerettem volna megmutatni, hogy még a kilencedik ikszben is jó szellemi állapotban lehetünk"

Dr. Földesi Pétertől vehette át a PhD diplomát.

– mondja Kovács Endre, aki annak idején, frissen végzett állatorvosként a hatvanas évek elején bejárta Tolnát és Baranyát, majd az NSZK-ban próbált szerencsét.Két évig Fuldában haszon- és társállatok gyógyításában vett részt, azt követően pedig az aulendorfi Állategyészségügyi Intézetben dolgozott. A veszettség diagnózisához végzett például összehasonlító vizsgálatokat úgynevezett fluoreszcens-szerológiai festés alkalmazásával. Akkoriban kezdett kibontakozni a kísérleti állattudomány, amelybe Kovács Endre is bekapcsolódhatott először az NSZK-ban, azután Svájcban. Húsz évig vezette Bázelban az F.Hoffmann – La Roche cégnél a laborállat-tartási osztályt. A gyógyszerkutatásban töltött két évtized után, 1989-ben megnyitotta Kölnben a saját állatorvosi rendelőjét. Azóta, mint vezető állatorvos dolgozik a társállatgyógyításban.

Abba akartam már hagyni régen, de hiába hivatkoztam arra, hogy én már öreg vagyok, mindig azt mondták, ne menjen el doktor úr, a kutya magát szereti. Hát, ha ennyire ragaszkodnak hozzám, kigondoltam, hogy amíg tudok, minden hónapban tíz napot rendelek Kölnben, húsz napot pedig Magyarországon töltök. Most nyolcvanhárom vagyok, még két évig csinálom, kocsival pendlizek havonta Köln, Budapest és Kecel között"

Megmutatta, milyen is a PhD doktori oklevél.

– vázolja jelenlegi helyzetét a fiatalos lendületű PhD doktor, és elárulja, hogy korábban még egyhuzamban levezette az utat, mostanában azonban már pihenőt tart Passaunál, és mindig ugyanabban a panzióban száll meg.Kovács Endrét hazahúzta a szíve Magyarországra. Testvérei, barátai itt élnek, de nemcsak a családdal, hanem Alma Materével is folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Idő közben az Állatorvostudományi Egyetem vendégelőadója lett, német nyelven tart órákat, vezet gyakorlatokat. Ezért is került képbe a PhD-képzés, és kollégái a mosonmagyaróvári doktori iskolát ajánlották. Élménydús három év kötötte a Lajta-parti városhoz. Azt, hogy az állatorvosi egyetemet milyen kiváló kapcsolat fűzi az óvári gazdász karhoz, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az egyik témavezetője Prof. Dr. Bali Papp Ágnes volt Óvárról, másik témavezetője pedig Dr. Gáspárdy András a fővárosból.Doktori kutatási témája, amit választott, a cikta juh korszerű populációgenetikai vizsgálata volt. Annyit kell tudni a ciktáról, hogy őshonos, védett fajta. A svábok hozták be még évszázadokkal ezelőtt Magyarországra, és a gyapjujából fuszeklit, pacskert készítettek. Már majdnem kihalt a cikta fajta, de még időben sikerült stabilizálni az állományát Magyarországon.

Ezeknek az állatoknak született ellenálló képességük van a surlókórral szemben. Genetikai módszerrel pontosan ki lehet választani azokat a tenyészállatokat, amelyeknél a természetes ellenálló képesség magas. Az egész állományt feldolgoztuk ilyen módon"

– mondja Kovács Endre, aki immáron már PhD doktorként taníthat tovább az Állatorvostudományi Egyetemen.Két fia van, egyikük jogtanácsos lett, másikuk ügyvéd. Hogy miért? Mert így nem hívhatják őket éjszaka, hogy össze kell varrni egy kutyát. A „sürgős" eset legfeljebb ilyen párbeszédekben jelenik meg náluk: Azonnali találkozót kérek. Miért? Mert válni akarunk. Mikor? Holnap. Az nem megy, szerdára van csak időpont… Aztán mikor kedden hívják a titkárnőt, már bejelentik: Nem válunk. Hogyhogy? Kibékültünk!

Az állatorvoslásban nincs olyan, hogy majd jöjjön vissza három nap múlva, vagy iratkozzon fel a kórházi várólistára. Azonnal be lehetne zárni a praxist. Ha nekem szóltak éjszaka, azonnal felkeltem, összevarrtam a kutyát, aztán visszafeküdtem aludni"

Mit jelent a PhD?



Magyarországon jelenleg egyetlen tudományos fokozat szerezhető: a PhD a latin „Philosophiæ Doctor" (a filozófia tanítója) rövidítése. Szervezett képzés esetén feltétele többek között az abszolutórium megszerzése, tehát a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, amely után megkezdődhet a fokozatszerzési eljárás. A fokozat megszerzéséhez a doktori szigorlat eredményes letétele, valamint a PhD értekezés sikeres megvédése szükséges.

– mondja Kovács Endre.Ha itthon van, a fővárosban és Kecelen is tölt rövidebb-hosszabb időt. Kecelre azért esett a választása, mert közel van Kiskőröshöz. „Ott találtam meg a nekem legjobban megfelelő termálvizet. Nemzetközi összehasonlításban is nagyon kiváló összetétele van. Tíz perc autóval a fürdő. Jó a levegő, nincsenek dugók, van parkoló" – mondja Kovács Endre, aki PhD doktorként immáron széchenyis öregdiák is lett.

Most egyelőre kicsit szünetet tartok, a következő cél, hogy egészséges maradjak még két évig, és az Állatorvostudományi Egyetem gyémántdiplomáját megkapjam hatvan év szolgálat után. Közben pedig rendes óraadó lehetek a PhD-címnek köszönhetően"

– vázolja fel a következő hónapok terveit az örökifjú állatorvos, és ha már szóba hozta az egészséget, arról is van pár megszívlelendő gondolata.

Az egészségünk egyik része születik csak velünk, a másik részét az életmódunk alakítja. Fontos, hogy az ember ne dohányozzon, ne igyon, ne dolgozza agyon magát. Aki a hivatásának élhet, az szerencsés, de egy rossz munka óriási stresszel járhat, állandó idegességgel, magas vérnyomással. A helytelen célkitűzés pedig boldogtalanságot okozhat. Fegyelmezetten kell élni az életet"

Egy úriembert ismertem meg benne



Prof. Dr. Ördög Vince, a Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola vezetője így emlékezik a különleges PhD hallgatóra: „Rendkívül szimpatikus úriembert ismertem meg benne. Nyilván kicsit más szemmel néztük az ő tevékenységét, és elismertük hosszú élettapasztalatát. Az ilyen idős PhD hallgató nálunk is ritka, mint a fehér holló. Mikor először találkoztunk, rögtön letegeződtünk, ahogy kollégák között szokás."

– tanácsolja, és búcsúzóul még megoszt egy történetet kutyákról és gazdáikról.

Sokan csodálkoznak azon, hogy az én rendelőmben miért maradnak nyugodtak a kutyák. Azért, mert jól együtt tudok működni a gazdájukkal. Úgy van ez, mint a gyerekeknél. Ha a szülő fél a fogorvostól, és viszi kezelésre a gyerekét, őrá is átragad ez a félelem. A kutyák a kisgyerek szintjén vannak. Ha a gazdájuk nyugodt, ők is azok maradnak az állatorvosnál. Nekünk szerencsénk van, egyetlen egy macska, vagy kutya sem dohányzik, nem is lesz iszákos. Magam elé képzelem ilyenkor a humán kollégákat, akik azzal küzdenek, hogy a pácienseik évtizedek óta dohányoznak, vagy rendszeresen nekilendülnek az alkoholnak"

– mondja Kovács Endre.Kezet rázunk. Beül az autóba, de még leenedi az ablakot: „Ha egészséges akar maradni, mozogjon sokat. Életmentő a rendszeres mozgás" – tanácsolja, aztán bekapcsolja a GPS-t, irány Kecel, Kiskőrös, a világ legjobb gyógyvize. Neki elhiszem, hogy az. Meggyőzött a beszélgetésünk alatt.