A Megye Gazdaságáért Díj a Széchenyi István Egyetemnek

A kamarai díjátadáson elhangzott indoklás: a tudás hatalom – tartja a régi mondás. Ez a tudás megszerezhető, az anyagi javakból tudunk tudást generálni. Erre a legtöbb egyetem képes. A legjobbak viszont már azt is tudják, hogy a tudásból hogyan lehet ismét a gazdaság által elismert értéket teremteni. Visszaáramoltatni a gazdaságba a tudást, és így a kutatás – fejlesztés – innováció folyamatot mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők mindennapjaiba építeni – ez az, ami csak keveseknek sikerül. A győri Széchenyi István Egyetem ezek közül való. Ezt bizonyítja, hogy az ország első Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központja a győri egyetemen épül.



Ahogy az is, hogy a győri sikerek titka a város, az egyetem és a vállalkozások együtt gondolkodásában keresendő. Régi jelmondatuk, a „minden nap tenni valamit a városért" azt is jelenti, hogy visszaadni valamit a közösségnek. Új értéket teremteni közösen – ez a mi kamaránk és a Széchenyi Egyetem mindennapi gyakorlatba ültetett közös stratégiája. Ezt ismeri el a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara most, amikor a Megye Gazdaságáért Díjat adományozza – első ízben – egy felsőoktatási intézménynek. A régió gazdasági vállalkozásai nevében köszönjük az eddigi munkát, és kínáljuk a sikeres jövőbeli együttműködés folytatását.



A díjat Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta át dr. Földesi Péternek, a Széchenyi István Egyetem rektorának.