A fotózás szerelmeseinek kihagyhatatlan kiállítás nyílik szombat délután Győrben

Kép forrása: romer.hu

William Henry Fox Talbot 1839. január 31-én mutatta be az általa fotogenetikus rajznak nevezett képrögzítési eljárást Londonban. Alig egy évtizeddel később már Győrben is voltak művelői: Mayrhofer József győri kanonok (1810–1897) és Skopall József fényképész (1814–1870) talbotípiái a hazai fotótörténetben is kiemelkedő jelentőségűek.Mayrhofer és Skopall korábban ki nem állított talbotípiái technikatörténeti érdekességük mellett különleges módon visznek közel a város történetének megismeréséhez. A régi utcákról és terekről, a város lakóiról készült fényképek vizuálisan is megjelenítik a győri életet a 19. század második felében. Az általuk készített nagyszámú, mintegy 800 felvételről a város polgárainak, egyházi személyiségeinek, katonatisztjeinek arcát ismerhetjük meg, nekik köszönhetjük az első városképeket, és találunk példát a korai műtárgyfotózásra is.A kiállítás bemutatja a fotótörténet korai időszakának eszközeit és különböző technikai eljárásait is.A hagyományos festészettől való eltávolodás igénye már a camera lucida megjelenésekor is észlelhető, de a tárlatban a camera obscurához készült vásári jelenetsor, illetve az utólag színezett, vagy rajzolt háttérrel kiegészített fotók, vagy a fotográfiák alapján készített metszetek jól mutatják a fényképezés és grafika ekkor még szorosabb kapcsolatát.Mayrhofer és Skopall működésének állomásai, az általuk készített portrék, város- és műtárgyfotók mellett az őket követő győri fényképészek alkotásai is láthatóak, megmutatva a fotográfia elterjedését és népszerűvé válását.