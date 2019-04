Mutatjuk, melyik két szakmában vándorolnak állásból-állásba a dolgozók

Egyre többen keresnek állást



Jelentősen többen kerestek állást 2019 első negyedévében, mint egy évvel korábban: idén 17 százalékkal többen jelentkeztek a meghirdetett állásokra a Profession.hu adatai szerint. Az állásportál adatbázisába feltöltött önéletrajzok száma pedig 30 százalékkal növekedett.



Régóta vártuk a jelentkezésszámok emelkedését az IT szektorban, és most megérkezett – összesen 26 százalékkal többen pályáztak meg állásokat ezen a területen, mint egy évvel korábban. Az IT szektorban a legnagyobb népszerűsége a projektmenedzseri (+108%), a tesztelői (+63%), a rendszerintegrátori (+26%), az IT tanácsadói-elemzői (+20%) pozícióknak volt. Programozó állásokra pedig 10 százalékkal jelentkeztek többen, ez talán már a néhány hónapos, gyakorlatorientált junior programozó képzések gyümölcsének beérését jelezheti.



Bérháború: sokan válthatnak miatta munkát



Adminisztrációs munkakörbe 31 százalékkal, fizikai munkakörbe 13 százalékkal többen jelentkeztek idén az első negyedévben. Kiemelkedő volt a munkakeresési kedv a vendéglátásban: 44 százalékkal nagyobb arányban keltették fel az ilyen típusú állások a jelentkezők érdeklődését, mint egy évvel korábban.



Szintén nagyot nőtt a szakmunkás munkakörbe jelentkezők száma: 2019 első negyedévében 43 százalékkal többen kerestek ilyen jellegű állást. A kategórián belül a legnagyobb emelkedés a bolti eladóknál látható (+58%), de a gépjárművezetőknél (+99%) és a raktárosoknál is (+24%) növekedés történt.



Ezek a számok valószínűleg az általános munkaerő-hiánnyal magyarázhatók: az elmúlt hónapok nyilvános bérháborúja miatt könnyen lehet, hogy a munkavállalók a magasabb kereset reményében jelentkeznek egyre nagyobb arányban ezekre az állásokra.



IT szektorban dolgozók: állásból-állásba



Érdekesség, hogy a szakmunka kategóriában jellemzően akkor keresnek az emberek állást, miután már az előző munkahelyükön felmondtak: a jelentkezők 63 százalékának nem volt munkahelye. Az IT szektorban viszont csak a jelentkezők 43 százalékának nem volt állása. Vagyis az informatikusok körében jellemzőbb, hogy az aktuális munkahelyükön dolgozva kezdenek a váltáson gondolkodni.



Több lett a munkalehetőség Hajdú-Bihar megyében



Nem csak az állásokra jelentkezők száma emelkedett, hanem a hirdetést feladó cégeké is: országos szinten három százalékkal. Budapest és Pest megye után a legaktívabb megyék Fejér, Borsod és Hajdú-Bihar voltak. Utóbbi különösen kiemelkedik: 11 százalékkal több hirdetést adtak fel a tavalyi év azonos szakához képest. Azonban valószínűleg ezt az adatot még korai volna a bejelentett debreceni BMW-gyár hatásával magyarázni.