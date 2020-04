Védeni kell a dolgozók megélhetését

Nemcsak a cégek fennmaradását muszáj segíteni a koronavírus terjedésének hatásai miatt, hanem a dolgozók megélhetését is biztosítani kell – hangsúlyozta Molnár Ákos, a Vasas Szakszervezeti Szövetség régióvezetője.

Annak kapcsán jegyezte ezt meg, hogy a jelenlegi gazdaságvédelmi rendelkezések nyomán A munka törvénykönyvének szabályaitól eltérően is megegyezhetnek a munkaadók és a munkavállalók egy-egy cégnél. Szerinte is szükség van mindkét féltől a rugalmasságra, az engeményekre a jelenlegi helyzetben, azonban a dolgozók nem válhatnak teljesen kiszolgáltatottakká. Úgy véli, a szabályok fellazítása súlyos következményekkel lehet családjaikra.

A munkaidőkeret kitolása az érdekvédő meggyőződése alapján most emberséges megoldás lehet. Eszerint jelenleg kevesebbet dolgozhatnak az alkalmazottak, később pedig többet. Ez is megterhelő lesz majd, de így folyamatosan kaphatnak fizetést. Ez azért fontos, mert sokaknak nincsenek tartalékaik a megélhetéshez.

Egyformán nagy bajban vannak a munkaadók és a munkavállalók, partnerként kell tárgyalniuk

– szögezte le és hozzátette: úgy születhet köztük gyors megállapodás, ha utóbbiak nevében a szakszervezetek szakemberei egyezkednek főnökeikkel. Azt is elmondta, hogy azokon a munkahelyeken, ahol korábban született kollektív szerződés a munkaügyekről, ott az jelenleg is érvényben maradt. Úgy véli viszont, hogy a csoportos létszámleépítés bejelentési kötelezettségének felfüggesztése és a munkaköri leírástól való eltérés túlzott hátrány jelentene az amúgy is kiszolgáltatottabb beosztottaknak. Félő – hangsúlyozta –, hogy a munkavállalók kárára történik meg a túlmunka, a pihenőidő, az ügyelet, a készenlét és a rugalmas munkaidő-beosztás szabályainak enyhítése. Ennek ellensúlyozására állami segítségben bízik.