Szigorú szabályok védik a horgászokat is

A Magyar Országos Horgászszövetség a járvány terjedésének visszaszorítása érdekében megtiltotta az éjszakai horgászást, vízi járműről pedig csak egyénileg lehet horgászni.

Nem állt le ősszel sem a horgászat a Balatonon, de a koronavírus-járvány terjedése több korlátozó intézkedésre kényszerítette a MOHOSZ-t. Este 7-től reggel 5-ig tilos a halfogás, egy vízi járműről csak egy horgász lógathatja be a csalit, és azzal is számolniuk kell a rapsicoknak, hogy a balatoni halgazdálkodási cég halőrflottájának kishajói a karácsony előtti hetekben és az ünnepek alatt is a vízen cirkálnak – tudta meg a Magyar Nemzet.

Több intézkedést is hozott a Magyar Országos Horgászszövetség (MOHOSZ) a járvány terjedésének visszaszorítására, így például megtiltotta az éjszakai horgászást, továbbá Müller Cecília országos tiszti főorvos állásfoglalása nyomán elrendelte azt is, hogy vízi járműről (horgászladikból vagy vitorlás kishajóból) csak egyénileg lehet horgászni. Emellett a horgászok napközbeni viselkedésére is felhívja a figyelmet a sporthorgászszövetség. Előírásaik szerint a területi jegyek kiváltásakor be kell tartani a védettséget biztosító távolságot, ami két horgászhely között nem lehet kevesebb két méternél, valamint a horgászat teljes időtartama alatt kerülniük kell a társas érintkezés megszokott formáit. A távolságtartás mellett a fertőtlenítésre vonatkozó szabályokat is megfogalmazott a szövetség: a horgászhelyeken rendelkezésre álló, közös használatú eszközöket, ülő alkalmatosságokat igénybevétel előtt és után is fertőtleníteni kell.

A halőr hatásköre még ennél is szélesebb, a házi karantén megszegőit ugyanis köteles feljelenteni az illetékes rendőrségen, a nyilvánvalóan beteg, jellemző tüneteket tartósan mutató horgász esetében pedig megtilthatja a halfogást – erre már a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. lapunknak nyilatkozó horgászati igazgatója hívta fel a figyelmet. Havranek Mihály kérdésünkre elmondta: míg be nem fagy a tó, a halőrflotta nyolc, motoros kishajójában két-két halőr teljesít szolgálatot. Pásztázzák a tiltott helyen, védett nádasokban megbújó orvhalászokat, majd ha tetten érik őket, feljelentést kezdeményeznek ellenük.

Jelentősen nőtt az elmúlt időszakban a szabályszegő balatoni horgászok száma. A múlt évben négyszázötven feljelentést kellett tenni engedély nélküli horgászat és az orvhalászat ellen, idén már hétszázötven feljelentésre kényszerült a halgazdálkodási társaság – jegyezte meg a horgászati igazgató. Elmondta, hogy egyelőre nem találnak magyarázatot arra, hogy 2018-hoz viszonyítva miért nőtt kétszeresére a szabályszegő horgászok, orvhalászatra vetemedők száma.

Mivel korábban, november közepén–végén az előrelátó pecázók már megkezdték az év végi ünnepek megszokott halételeihez szükséges alapanyag beszerzését, arról is megkérdeztük a horgászati igazgatót, számolnak-e azzal, hogy idén is megpróbálkoznak majd a rapsicok a halászlének való ponty, harcsa vagy süllő kifogásával és értékesítésével. Havranek Mihály megjegyezte: tekintve, hogy a járvány miatt hozott intézkedések következtében azok a vendéglők is zárva vannak, amelyek korábban szívesen vásároltak orvhalászoktól, most az illegális beszállítók is kénytelenek átgondolni a megszokott „üzletpolitikájukat”.