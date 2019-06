Máris itt az idei első hőségriadó - Extrém UV-B sugárzásra is figyelmeztetnek

- közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ kedd délután az MTI-vel. A legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés vasárnap éjfélig lesz érvényben.A tájékoztatás szerint hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot.Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint- írták.Az NNK azt kéri, hogy a hőségriasztás ideje alatt, a leégés ellen naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal lehet a leghatékonyabban védekezni.- olvasható az ajánlásban.Azt javasolják, hogy a fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken szórakozók is töltsenek el néhány órát az árnyékban, használjuk a telepített párakapukat, és még néhány percre se hagyjuk a gyermekeket, házi kedvenceket a parkoló autóban.Felhívják a figyelmet arra is, hogy aA szív- és a keringési betegségben szenvedőkön túl ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségi panaszok.A NEK azt kéri, hogy, hiszen a koncentrációt negatívan befolyásolhatja a meleg.Figyelmeztettek továbbá arra, hogyFrissítve:Az egész országra figyelmeztetést adott ki szerdára a tartós hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Emellett extrém UV-B sugárzásra is figyelmeztetnek.IlyenkorArra kérnek mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt - írták.A várható UV-B értékek területi eloszlása a www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b weboldalon tekinthető meg.