Húsvét előtt érdemes időben gondoskodni a vonatjegyekről

Forrás: mavcsoport.hu

Elővételi és kedvezményes jegyvásárlás

Akár másfélszeresére is nőhet az utasszám, ezért a menetjegyek vásárlásáról érdemes időben gondoskodni, illetve kihasználni az automatás és az online jegyváltás igénybevétele esetén nyújtott kedvezményeket.Csúcsforgalom várható a pályaudvarokon, és akár félmillióan is útra kellhetnek a vonatokkal. A tapasztalatok szerint a húsvét előtti napokban kifejezetten sokan választják az online vásárlás kényelmét, az átlagos vásárlási szám a másfélszeresére ugrik ilyenkor.A felkészülés és a megnövelt kapacitás ellenére – egyes népszerűbb utazási időpontokban –Az InterCity-vonatokhoz a helyfoglalások figyelembevételével – a lehetőségekhez mérten – pluszkocsikat kapcsol a vasúttársaság.Az InterCity-vonatokon kívül a gyors-, sebes- illetve személyvonatokat is választhatják az utasok.A Televonat a megszokottól eltérően nem vasárnap, hanem 22-én, hétfőn közlekedik Nyíregyházáról Debrecenen át Budapestre.A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és a helyjegyeket az ünnep előtt elővételben váltsák meg, illetve vegyék igénybe az internetes vagy a Vonatinfó mobilalkalmazásból elérhető jegyvásárlási lehetőséget is.A megfelelő mobiltelefonon, tableten is bemutathatóAz ünnepi időszakban is érvényesek az önkiszolgáló csatornák igénybevétele esetén nyújtott kedvezmények: automatából vásárolt vagy online váltott, de automatából kinyomtatott jegyekre 5, e-vonatjegyekre 10 százalékos kedvezményt nyújt a MÁV-START.A 26 éven aluli – diákigazolvánnyal nem rendelkező – fiatalok április 18-án 10 órától 22–én éjfélig tartó időszakban igénybe vehetik a hétvégi, 33 százalékos kedvezményű menetjegyet. A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok stb. is élhetnek a szokásos kedvezményekkel.