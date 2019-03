Nemzetközi fair play díj a 14 éves győri evezősnek: győztesnek hirdették ki, jelezte, hogy szerinte második lett

Gasztonyi Péter László második otthona a győri Kálóczy téren található evezőstelep. A 14 éves sportoló tette jó példa mindenki számára.

A tavalyi országos bajnokságon az egyik futamon győztesnek hirdették ki Gasztonyi Péter Lászlót, a Győri AC evezősét, ám ő jelezte, hogy szerinte „csak" második lett. A célfotó szerint neki volt igaza, így átadta az aranyat az igazi győztesnek, míg ő fair play díjat kapott. Először itthon, szűkebb hazájában, most viszont nemzetközileg is elismerték a sportszerű cselekedetet. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi elnökéről, Jacques Rogge-ról elnevezett ifjúsági kategória trófeáját veheti majd át.Hogy pontosan mi is történt az ominózus versenyen, azt Péter idézte fel nekünk: „Nagyon szorosan alakult az ezer méter egypárevezős verseny befutója, mindössze tizenkét századmásodperc volt köztünk, s én biztos voltam benne, hogy második lettem. Meg is lepett, hogy az én nyakamba akasztották az aranyat. Egyből szóltam Alföldi Zoltán vezetőedzőnknek és Vaczula István szakedzőmnek, hogy szerintem ez nem nekem jár, ezért a versenybizottsággal megnézettük a célfotót, ahol kiderült, valóban a másik hajó ért be elsőnek."Az édesanya, Gasztonyi Péterné Gigi azt mesélte el, hogy ők semmit nem érzékeltek ebből, csak az volt furcsa, hogy fiuk nem örül.„Mi nem láttuk rendesen a befutót, hiszen nem voltunk egy vonalban a céllal. Mi csak szurkoltunk, ahogyan tudtunk, a verseny után az tűnt fel, hogy Peti nem igazán örül, mintha bántaná valami. Nem hittük, hogy végül ez lesz, hogy nem egészen tizenhárom évesen, saját maga döntött úgy, hogy a már nála lévő aranyérmet átadja az azt megillető versenyzőnek, mert mindig »kiabált« volna a faláról az érem, hogy az nem őt illeti meg,. Nagyon örülünk, hogy ennyire becsületes tudott maradni. Ez számunkra is jó visszajelzés, hogy talán valami jót csináltunk szülőként" – mondta büszkén az anyuka, aki szerint ez a tett többet ér bármilyen aranyéremnél.„A bajnoki címét így is megőrizte, a korosztályában az összesített pontverseny alapján a legjobb lett tavaly, szóval számos eredmény fűződik már Peti nevéhez, nagy boldogság számunkra, hogy mindezek mellett a becsülete is megvan" – tette hozzá az édesanya.Péter jelenleg az Audi-iskola 7. osztályos tanulója, de már határozott elképzelése van arról, hogy mi szeretne lenni.„Agrármérnöknek készülök, s az evezésben is vannak terveim. Kormányosként és evezősként két-két bajnoki címem van, voltam ORV-n győztes csapat kormányosa, jártam az ifi vb-n is, de bevallom, evezni jobban szeretek, mint kormányozni" – mondta a 14 éves fiatalember, aki már most jól össze tudja egyeztetni a tanulást és a sportolást.„Ez nem mindig egyszerű, de jár különórákra is, így a legtöbbször úgy tud edzésre menni, hogy az írásbelijei megvannak, az edzés utánra pedig már csak az elméleti tanulnivaló marad" – vette vissza a szót az anya, aki azt is elárulta, jók a fia eredményei az iskolában.„Fontos ez, ha tényleg el szeretné érni a célját" – tette hozzá Gasztonyi Péterné.„Péter esete is bizonyság arra, hogy a sport nem a mindenáron való győzelemről szól, a sportszerűség sokkal többet ér, mint egy nem megérdemelt aranyérem. Azt hiszem, ez a tett mindenki számára példa lehet" – fogalmazott Papp Oszkár szakosztályvezető korábban, a klub évzáróján, amikor különdíjat vehetett át Simon Róbert Balázstól az ifjú sportoló.A februári sportbálon a Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány is fair play díjjal jutalmazta a fiatal sportolót, aki az édesanya elmondása szerint kicsit zavarban van azáltal, hogy reflektorfénybe került.„Érthető, mert fiatal még kicsit, viszont azt gondolom, ez olyan pozitív példa – és nemcsak a korosztályának, hanem a felnőtteknek is –, ami megérdemli a hírverést" – mondta végezetül az anyuka.Hogy miként születik döntés egy nemzetközi fair play díjról? A szervezet közleménye szerint a Kamuti Jenő vezette végrehajtó bizottság több mint 40 jelölést vitatott meg, majd ezután hoztak döntést a tagok az elismerésekről. A díjazottak teljes listáját, valamint a díjátadó helyszínét és időpontját később teszik közzé.