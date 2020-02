Visszavonultatják Kevin Garnett mezét (videó)

Mindkét finálét az ősi rivális Los Angeles Lakersszel vívta a gárda, előbbit 4-2-re nyerte meg, utóbbit pedig 4-3-ra veszítette el.

Garnettet – aki Paul Pierce-szel és Ray Allennel alkotott rettegett hármast az együttesnél – hat bostoni idénye alatt ötször választották be az All Star-csapatba.

A 2016-ban visszavonult kosaras 5-ös számú meze a 23. visszavonultatott trikó lesz a klub történetében.

Kevin Garnett’s No. 5 will be retired by the Celtics

