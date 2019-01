NB II foci - Bajnok lenne a Gyirmóttal is Lipták Zoltán

Lipták Zoltán

A rutinos, 34 éves védő, Lipták Zoltán három és fél év után szerződött újra Győrbe. A korábbi ETO-játékos 2015 óta játszott Miskolcon, ám decemberben közös megegyezéssel távozott a diósgyőri együttestől. Nemrég a gyirmótiak ajánlatát fogadta el.„Decemberben kerestek meg a gyirmótiak, hogy szeretnének leigazolni. Győrben élek, így folyamatosan figyelemmel követtem a csapat teljesítményét. Volt pár ajánlatom, több első és másodosztályú együttes is megkeresett, de a gyirmótiak voltak a legszimpatikusabbak. Hosszú idő után végre stabilitást és nyugalmat szerettem volna, mert elég hányattatottan alakult a karrierem. Szeretném újra élvezni a futballt és a Gyirmót egy családias klub, ahol a körülmények is megfelelőek és végre a játékra koncentrálhatok" – fogalmazott a kék-sárgák újdonsült védője, akinek beilleszkedésében korábbi csapattársai is segítségére vannak.„Szarka Ákossal még Diósgyőrben játszottam együtt, vele is tartottam a kapcsolatot. Szerencsére más kluboknál is sok ismerősöm van, így nagyjából képben vagyok a csapatokkal" – mondta a védő.A játékos korábban a városi rivális zöld-fehérekkel nyert bajnoki címet, számára is érdekes lesz az ETO ellen pályára lépni.„Képben volt a zöld-fehér csapat is, nagyon megszerettem a klubot, a szívemhez nőtt. Beszélgettünk róla, hogy mi lenne, ha újra náluk játszanék, de nem úgy alakultak a dolgok sem a klub, sem pedig az én részemről. Nagyon sajnálom az ETO-t, mert nem ezt érdemlik a szurkolók, de úgy látom, nem jó irányba haladnak Győrött a dolgok. Sok idő van még addig a mérkőzésig, de biztosan furcsa lesz pályára lépni korábbi csapatom ellen" – nyilatkozta a válogatott korábbi játékosa.A rutinos labdarúgó, ahogy azt elmondta, nem levezetni érkezett a kék-sárgákhoz, szeretne új csapatával eredményesen szerepelni.„Ezért is igazoltak le, és én is ezért jöttem. Igyekszem megtalálni a hangot a fiatalokkal is és tanítani őket. Remélem, vevők lesznek rá – folytatta. – Csak pozitív benyomás ért ez alatt a pár nap alatt, amióta itt vagyok. Nagyon tetszik, hogy vannak célok. Amellett, hogy élvezni akarom a játékot, szeretném, ha minél jobb teljesítményre lennék képes és megnyernénk a bajnokságot" – tette hozzá Lipták Zoltán.