Magyarország diákolimpiai bajnoka - Győri fiúk a dobogó csúcsán

A kétnapos rendezvényen az I., II., III-IV. és V-VI. korcsoport egyéni versenyzői, valamint leány, és fiú csapatai mérték össze tudásukat, hogy a küzdelem végén a legjobbak megszerezzék a „Magyarország diákolimpiai bajnoka" címet.A verseny a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) és a Budapesti Diáksport Szövetség közös szervezésében került megrendezésre. Az eredményekben gazdag múltnak, a lelkes testnevelőknek, edzőknek és a jelenkori példaképeknek köszönhetően a torna ma is a legkedveltebb sportágak egyike.A hétvégi eseményre az idei tanévben országosan 27 fiú és 43 leány csapat, 73 fiú és 144 leány egyéni versenyző nevezett. A szombati megnyitó ünnepségen részt vett, illetve beszédet mondott Dr. Erdős Dániel, a Magyar Diáksport Szövetség ügyvezető igazgatója és Jordanov Zoltán, a Magyar Torna Szövetség Női Utánpótlás szakmai igazgatója. A Diákolimpia® versenyek fővédnöke dr. Áder János köztársasági elnök, védnökei közt pedig megtalálható volt többek között dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár. A sport élménye mellett a fiatalokra a sportpéldaképek is nagy hatással vannak. Hazánk több sportág mellett a torna területén is nagyszerű bajnokokkal büszkélkedhet. A történelem során olyan nagy nevek tették népszerűvé ezt a mozgásformát, mint a magyar tornasport legeredményesebbjének számító, ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes, az ugrásban olimpiai aranyérmes Ónodi Henrietta, a gyűrűn olimpiai bajnok Csollány Szilveszter, vagy a lólengés kiválóságai: a kétszeres olimpiai bajnok Magyar Zoltán, a szintén olimpiai bajnok Borkai Zsolt, valamint 2012 olimpiai bajnoka, Berki Krisztián.A hétvégi Torna „A" kategóriás Diákolimpia® Országos Döntője nagyszerű hangulatban telt, a legizgalmasabb pillanatokról készült képek megtekinthetők, az eredmények pedig a https://doeredmenyek.hu/torna oldalon