KSE 100 - Száz évre emlékeznek Kapuváron

A Kapuvári SE-t 1919. május 24-én alapította Borsodi Árpád, Nagy Elemér, Platz Imre, Rosenberger Lajos, Szalai Árpád és Ziegelhoffer Gyula. A labdarúgócsapat első hivatalos mérkőzését viszont csak 1923-ban, bajnoki mérkőzését pedig 1933-ban játszotta.„A rengeteg szakosztály közül a labdarúgót alapították először – kezdte kérdésünkre Böcskör Zsolt, az egyesület elnöke. – Az ötvenes években indult a tenisz-, a birkózó-, a vívó-, a torna- és az asztalitenisz-szakosztály is, 1951-től csatlakozott a női, a hatvanas évektől pedig a férfi kézilabda-szakosztály. Utóbbiak több megyei bajnoki címet szereztek, 1979-ben pedig feljutottak az NB II-be. Sajnos a szakosztály pénz és csarnok hiányában 2010-ben megszűnt. Jelenleg labdarúgó-, tánc-, hajómodellező és karateszakosztályok léteznek az egyesületünkben."Napjainkban a klub arculatát is folyamatosan építik a vezetők, ebben kihasználják a közösségi média adta lehetőségeket is.„Próbálunk nagyobb reklámot csinálni a csapatoknak, vonzóbbá tenni a KSE-t és ehhez egy új arculatot felépíteni. Bencsics Ádámnak és Kiss-Novits Máriának nagyon sokat köszönhetünk, ők a szurkolói relikviákkal, a csapat közösségi oldalával, a dizájnnal sokat tesznek hozzá a klub gyarapodásához" – folytatta a sportvezető.A legrégebben alapított labdarúgócsapat az egyik legeredményesebb, hatszor nyertek megyei bajnokságot és sokáig az NB III-ban is szerepeltek.„A labdarúgók először 1958-ban nyertek bajnoki címet, majd tíz évvel később a következőt. Aztán 1974 után ’83-ban lett újból első az együttes, amikor is egy elég erős területi bajnokságba jutottunk. Később 1991-ben és 1997-ben is sikerült a feljutás, legutóbb pedig 2001-től 2008-ig szerepeltünk az NB III-ban. Azóta a megyei első osztályban működünk" – folytatta a klub első embere. – A táncosok és a karatékák mellett a hajómodellezők is a legmagasabb szinten képviselik Kapuvárt. A modellezők több világrekordot is tartanak, s Bertók István vezetésével minden évben dobogósok az országos bajnokságokon, de vb-n és EB-n is eljutottak már a legjobb három közé. A táncszakosztálynál színvonalas munkát végeznek, a látványtánc-popstílusban Európa-bajnokságon dobogós helyen végzett az együttes, míg Amerikában világbajnoki címet szereztek" – beszélt a többi sportág eredményességéről az elnök.Idén mintegy négyszázan sportolnak a KSE színeiben, ebből a legtöbben labdarúgók – nagyjából százötvenen – nemrégiben pedig női csapatot is indítottak.„Sok lány focizott az utánpótlásunkban, de tizenhárom éves kor felett nem volt lánycsapatunk, ahol játszhattak volna. Ezért az MTE 1904 csapatával közösen kezdtünk el építkezni. Schmatovich Gábor jóbarátom, vele és az óváriak segítségével sikerült szintet lépnünk. Tóth Valentina vezetésével Kapuváron edzenek a lányok, de a Mosonmagyaróvár színeiben játsszák a meccseiket – folytatta Böcskör Zsolt. – A labdarúgó-szakosztályban az utóbbi időben a stabilizáció volt a cél. Szerettünk volna az utánpótlásba kiegyensúlyozottságot hozni, valamint középcsapatot építeni a felnőttbajnokságban. Nyáron együtt akarjuk tartani a keretet, mert hosszú távon gondolkodunk. Idővel szeretnénk újra élcsapat lenni a megyei első osztályban. A múlt kötelez minket, hogy úgy szerepeljünk, amely méltó száz év történelméhez és példakép lehet a még fiatalabb generációknak" – mondta zárásként az elnök.Az egyesület nagyszabású centenáriumi ünnepséggel készül az évfordulóra. Június 15-én KSE-nap keretében tartanak ünnepi közgyűlést és „Örökös tag" címeket is átadnak majd. Az ünnepet gálamérkőzések teszik teljessé, amit egy esti bál zár majd.