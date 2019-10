Klement Tibor: „Erősítjük az UNI Győr egyetemi kötődését”

Milyen szálak kötik az élvonalban kiemelkedően szereplő győri profi női kosárlabda csapatot a Széchenyi István Egyetemhez? Kezdjük ott, hogy a csapat neve az egyetemre is utal, a játékosok közül többen itt tanulnak, a meccseiket az egyetemi csarnokban játsszák, erősítik a széchenyis brandet az egyetemi kosárlabda sportban, a törzsszurkolók jó része egyetemi polgár. Vagyis elválaszthatatlanok. Klement Tiborral, az UNI Győr MÉLY-ÚT Női Kosárlabda Klub ügyvezetőjével beszélgettünk.

A győri női kosárlabdában stabil bástyát jelent a Széchenyi István Egyetem. Az utánpótlásnevelésben is fontos szerepet játszó Széchenyi Kosárlabda Akadémia az egyetemnek és az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolának is partnere, az egyetem vezetése pedig szerepet vállal az akadémia elnökségében. Emellett az élvonalban kiemelkedően teljesítő UNI Győr MÉLY-ÚT Női Kosárlabda Klub neve is utal az egyetemre.

A klub ügyvezetője, Klement Tibor negyedszázadot töltött a fociban, mielőtt a kosárpalánk alá állt. Pakson kezdett az atomerőmű csapatában az NBI/B-ben, utána következett öt év a MATÁV-nál Sopronban, majd a Liga igazgatója volt a fővárosban, és onnan került Győrbe, az ETO-hoz, ahol tíz év alatt egészen a bajnoki címig jutottak. A futballban töltött hosszú időszak után a GYAC elnöke volt három évig, irányításával konszolidálták a klubot, megnégyszerezték a sportolói létszámot. Ezután vállalta el másfél éve a női kosárlabda klub ügyvezetését.

„Egyetemisták nemcsak az utánpótlásban és az egyetemi bajnokságban, hanem a profi csapatban is szerepelnek. Baffy Fanni, Dúl Panka és Révész Boróka is az egyetem hallgatója például, Török Ági, saját nevelésű játékosunk pedig idén végzett alapszakon, a klub emblematikus arca, aki a tervek szerint januárban a mesterképzést is a Széchenyin folytatja” – sorolja Klement Tibor a klub kapcsolódási pontjait az egyetemhez.

„Helyileg itt vagyunk az egyetemi csarnokban, itt játsszuk a bajnoki és a nemzetközi meccseinket is. Az egyetemi polgárok pedig az egyetemi kártya felmutatásával ingyenesen látogathatják a mérkőzéseket. A bajnokság nemrég kezdődött, két mérkőzésen van túl a csapat, a Vasast itthon legyőztünk, Zalaegerszegen viszont hosszabbításban ugyan, de kikaptunk. A magyar női kosárlabda élvonalában két olyan csapat van, amelyik több mint egy évtizede szerepel a nemzetközi kupákban: a Sopron és a Győr” – hangsúlyozza az ügyvezető, hozzátéve, hogy sok magyar fiatalt igazoltak, és kevesebb külföldit. A cél eljutni a bajnokságban a döntőig, és a részvétel a nemzetközi porondon.

„Szeretnénk tovább erősíteni az emocionális szálakat, az érzelmi kötődést még szorosabbá fűzni a klub és az egyetemi polgárok, hallgatók, oktatók, munkatársak között. Az ehhez szükséges receptből a sportélmény rendelkezésre áll, hiszen az itthoni győzelmek rendszeresek. A játékosok is nagyon szerethetőek, együtt lélegeznek a campussal, és annak ellenére, hogy profi sportolók, aktív részesei az egyetemi közösségnek. Szeretnénk ezeket az érzelmi szálakat egy új kabalafigurával is erősíteni, aminek a kiválasztása, megalkotása közös folyamat lehet az egyetemmel, a hallgatókkal. Azt is bátorítani szeretnénk, hogy létrejöjjön egy hallgatói szurkolói klub” – mondja az egyetemmel kapcsolatos terveiket Klement Tibor.

A lányok természetesen az egyetemért is játszanak, az egyetemi bajnokságban tavaly bejutottak a final fourba, az Európa-bajnokságon pedig hatodikak lettek. Klement Tibor szerint az egyetem és a női kosárlabda egyaránt dinamikusan fejlődik, és a széchenyis nemzetköziesítési folyamatban is gyümölcsöző lehet az együttműködés. A hallgatói csereutakat például a kosárlabda sportra is ki lehetne terjeszteni olyan partner intézményekkel, ahol jó gyakorlatok működnek, ugyanakkor a kosárlabda is hozzájárulhat a Széchenyi ismertségének növeléséhez a nemzetközi térben.