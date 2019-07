Credobus Mosonmagyaróvár - Laki és Szalka is duplázott, megvan az első győzelem

Az eddigi három találkozón egyaránt döntetlenre végezett Király József csapata, amely szerdán a szlovák Inter Bratislavát fogadta. Egy szép összjátékot követően az óvári csapat már a hatodik percben megszerezte a vezetést Laki Balázs révén. A folytatásban is sok helyzetet alakított ki a hazai együttes, de újabb gólt csak az 55. percben sikerült szerezni. Ekkor egy szép egyéni alakítást követően Laki duplázta meg saját és csapata góljainak számát is. A hazai támadójáték jól működött, hiszen futószalagon jöttek a nagy helyzetek, igaz ezekből sok kimaradt. A 64. percben Bohner Roland megcsinálta, Szalka Dominik pedig gólra váltotta az óvári ziccert, ezzel már 3-0 volt az állás. Szinte azonnal válaszolt a pozsonyi csapat, amely Majtan révén szépített, de az utolsó szó Szalka Dominiké volt, aki Laki Balázshoz hasonlóan duplázott, és ezzel beállította a 4-1-es végeredményt. A Credobus Mosonmagyaróvár ilyen különbséggel is megérdemelten győzte le ellenfelét. Király József csapata legközelebb szombaton 17 órakor lép pályára a Gyirmót FC Győr ellen. A mérkőzést Bágyogszováton rendezik.Felkészülési mérkőzés, Wittmann Antal Park, MosonmagyaróvárHeinrich (65. Boros) – Bohner, Vadász, Debreceni (46. Dobrovolszki), Darázs, Czár, Bakos (60. Sziklási), Mundi (75. Tamás), Laki (60. Szalka), Jasarevic (60. Szegi), Hamar.Király József6., 55. Laki Balázs, 64., 82. Szalka Dominik, ill., 64. Majtan Tomas„Örülünk a győzelemnek, hiszen ez jót tesz az öltözői hangulatnak és önbizalmat ad a játékosoknak. Szép támadásokat vezettünk és sok helyzetet alakítottunk ki, ez mindenképpen pozitív. A végjátékban pontosabbnak kell lennünk, mert sok lehetőség maradt ki, de ezen folyamatosan dolgozunk. Két és fél hetünk van hátra a bajnokság kezdetéig, addig finomítunk a dolgokon. A játékosok hozzáállása példás, erre nagy szükség lesz a folytatásban is."