Nem kímélte a sors Melindát, aki lerokkantosítva él négy gyermekkel

Vajda Melinda legkisebb gyermekével, a kétéves Arankával. Fotó: Magasi

Nem kímélte a sors Vajda Melindát, aki tizenkét éves korában veszítette el édesanyját, s tizennyolc volt, amikor apja is meghalt. A családi ház, amelyben négy kiskorú gyermekével és társával él, ínséges időkről árulkodik: mivel nem tudták fizetni, a vizet kikapcsolták már, s a szegénység ezer keresztje keseríti hétköznapjaikat.– Mivel szüleim iskolába sose járattak, nem tudok írni-olvasni, épp csak aláírni. Sosem dolgoztam, hogyan is vettek volna fel bárhová? Nagyothalló vagyok, s más betegségeim miatt rokkanttá nyilvánítottak. A családi pótlékból élünk, élettársam is segít bennünket. De így is nagyon nehéz az élet. Annak örülök, hogy gyermekeimnek nem lesz olyan sorsuk, mint az enyém, a három nagyobbik szeret iskolába járni. A negyedik meg még kicsi – mondta Vajda Melinda, aki hozzátette: nagyon köszöni a Kisalföld olvasóinak jóságát, hogy részesülhetett a Jóakarat hídja százötvenezer forintos segélyében.A pénzből tüzelőt vásároltak, s a vízdíjtartozásból is törlesztenek.