M85-ös út Sopron jövőjébe: építik a gyorsforgalmi Csorna-Sopron-Fertőrákos közötti szakaszát - fotók

Az ütemtervnek megfelelően, a jövő év végére Győrtől Sopronig már az M85-ösön utazhatunk. Amikor a gyorsforgalmi teljesen elkészül, az nemcsak az országhatárig, hanem egyenesen Sopron jövőjébe vezet

Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. szóvivője elmondta, az M85-ös autóút Sopron gyorsforgalmi bekötését megteremtő Csorna-Sopron- Fertőrákos csomópont közötti szakaszán 2020 végéig 8 millió 300 ezer köbméter földet mozgatnak meg. A kivitelezők jelenleg 3 millió 100 ezer köbméter föld beépítésénél tartanak. A műtárgyak készültségi foka a munkaszervezési feladatok miatt különböző stádiumban van. Jellemzően a szerkezetépítés (cölöpözés, közbenső támasz és hídfő építés) zajlik, de megkezdődött a vasbeton előregyártott hídgerendák gyártása és helyszíni beemelése is. A szóvivő azt is bejelentette, hogy lezárult az országhatárig tartó szakasz közbeszerzési eljárása. A kisajátítások és a régészeti feltárások utáni kivitelezés határideje 2024.

Az M85-ös, Csornától Sopronig és a fertőrákosi csomópontig vezető szakasza építéséről tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön. Mint az elhangzott, az 57 kilométer hosszú, kétszer két sávos gyorsforgalmi út kivitelezése több részletben zajlik, s várhatóan 2020. negyedik negyedévében fejeződik be.- fogalmazott Farkas Ciprián , Sopron fejlesztési tanácsnoka. – Ugyanis a potenciális gazdasági befektetők számára elsődleges szempont egy-egy település megközelítése. Sopron fejlődése számára ez újabb nagyszerű lehetőségeket teremt. Gyopáros Alpár kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy az első Orbán-kormány már hazánk uniós csatlakozása előtt felkészült az integráció utáni megnövekedő közúti személy- és áruforgalom kezelésére. Ám az ezt követő szocialista kormányzás nyolc éve alatt semmi előrehaladás nem történt a Győr és Sopron közötti gyorsforgalmi úttal. A tervezések és a beruházások csak a második Orbán-kormány idején pörögtek fel, s most már a Csorna-Sopron-Fertőrákos csomópont között építik az M85-öt. A kormánybiztos kijelentette, ez nemcsak a városok, hanem a környék települései számára is fontos. Az eddigi tapasztalatok kedvezőek: erősödik azon falvak népességmegtartó ereje, amelyek már élvezik a gyorsforgalmi előnyét. Barcza Attila soproni országgyűlési képviselő rámutatott: a kormány növekedési pályára állította az országot, s ez teszi lehetővé, hogy állami finanszírozásból valósuljon meg a gyorsforgalmi. Sopron és környéke kiemelt turisztikai térség, a város kiváló megközelíthetősége záloga lehet az idegenforgalom bővülésének.Kapuvár polgármestere, Hámori György példákkal illusztrálta a gyorsforgalmi jelentőségét. Városukban két nagy beruházás kezdődik, a befektetőknek lényeges szempont volt, hogy hamarosan elkészül az M85-ös. – Kapuvárról sokan ingáznak Sopronba és Győrbe dolgozni. Nem mindegy, mennyi időt kell eltölteniük utazással az embereknek – tette hozzá a polgármester, aki stílszerűen jó utat – azaz mielőbbi M85-öst – kívánt mindenkinek.