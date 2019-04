Estöri - Soproni és győri különdíjak

Frissítve:

Soha ilyen szoros nem volt a verseny, egy nagyon nehéz időszakot is képesek voltatok humorral, sokszor szarkazmussal bemutatni, ezek alkalmazása a megértést és az értékelést segítették, nem pedig kifigurázták a humor tárgyát; bizonyítottátok, hogy a történelem prezentálható a fiatalok körében a saját nyelvezetetekkel, élményekbe és érzelmekbe csomagoltátok a tragédiában gazdag múltat, de Ti magatok mutattatok kiutat azzal, ahogy bizonyítottátok, hogy értitek és tisztelitek azt, a digitális hátterek közül sok életre kelt, komplex, értő, alapos gondolkodást és tervezést vittetek végbe. Ezekkel a képességekkel, amiket ma itt bemutattatok bármit meg tudtok csinálni, nincs az az érettségi bizottság ahol nem tudnátok eladni magatokat, ezek a tudási képességek a valódi életetekben elkísérnek Benneteket és mindig gondoljatok arra, hogy ez a sikersztori az ESTÖRI versenyen kezdődött."

Az idei versenykiírásunk ez volt: Hagyomány és modernitás, Sorsfordítók a 20. században. Tudjuk nagy kihívást vállaltunk, amikor a másodikas középiskolai évfolyamnak negyedikes témát jelöltünk ki. Mi azonban ezúttal nem a tananyagból indultunk ki, hanem a diákból. Abból a diákból, aki kutat, kérdez, felfedez. Merészségünket 150 csapat jelentkezése jutalmazta, akik 4 országot képviselnek, 447 diák és 86 felkészítő tanárral. Soprontól Békéscsabáig, Pécstől Sárospatakig az egész ország velünk versenyez, de Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Torda és Nagyszalonta is diákjai is felfedezték már helyi hőseiket a közelmúltból."

Száznegyvenkilenc háromfős csapat közül a fordulókon legjobbnak bizonyult tizennégy versengett az Estöri történelmi vetélkedő helyezéseiért a kismartoni Esterházy-kastélyban a hétvégén. A finálé műsorvezetője Bősze Ádám, a Bartók rádió munkatársa volt. Az első három helyen nagykanizsaiak, budapestiek és békéscsabaiak végeztek, míg a megyénket képviselő soproni Széchenyi-gimnázium és a győri bencés gimnázium csapatai különdíjban részesültek.A versenyző fiatalok elismerőleg szóltak az Estöri kiemelt céljairól.A döntő megnyitóján Czigány Balázs, az Esterházy Magánalapítvány igazgatóhelyettese kifejtette: nem a tananyagra, hanem a kérdező, kutakodó, felfedező diákokra alapoztak, amikor az Estöri idei fő témakörét a XX. századi történelemben jelölték meg. A feladatsorról az Esterházy Magánalapítvány, továbbá az Esterházy Magyarország Alapítvány s történelemtanárok bizottsága határozott. A megmérettetés fókuszában az 1930-as évektől, a politikai jobbratolódástól a kommunista hatalomátvételen át az 1956-os forradalomig és az azt követő megtorlásig tartó időszak állt. A század történelmi viharait és ideológiai szélsőségeit emblematikus személyek – így például herceg Esterházy Pál, Mindszenty József bíboros, Szent-Györgyi Albert, Márai Sándor vagy éppen Karády Katalin – történetein keresztül tanulmányozták a diákok. Ezen túlmenően saját családtagjaik körében is feltérképezhették a múltat, így testközelből is megismerhették a korszak eseményeit.A különdíjjal jutalmazott soproni csapatot Salga Hanna, Töreki Milán és Vigh Hanna alkotta; felkészítő tanáruk Robotka Csaba, mentoruk Szentpéteri Tamás volt. A fiatalok elmondták, a kreativitásra ösztönző csapatmunkát tekintik a verseny legnagyobb hozadékának, valamint azt, hogy saját kutatómunkájuk révén – például Mindszenty bíboros esetében is – árnyaltabb történelemkép bontakozott ki előttük. Mindszenty és az Esterházy család sorsa között is találtak párhuzamot: Esterházy Pál herceget a bíboros koncepciós perének negyedrendű vádlottjaként állították bíróság elé.A versenyző fiatalok elismerőleg szóltak az Estöri egyik kiemelt céljáról: a csapatok a feladatok révén megtapasztalták, hogyan lehet különböző digitális eszközöket integrálni a tanulás és az alkotás folyamataiba, ami által még vonzóbbá vált számukra az adott tantárgy.Az Estöri-döntő zsűrijének tagjai dr. Kiss Erika művészettörténész (Magyar Nemzeti Múzeum), Bárány Krisztián történész, filmrendező; Foki Tamás történelem és társadalomismeret szakos tanár (Budapest, Fazekas-gimnázium), Gál Vilmos történész (Magyar Nemzeti Múzeum) és dr. Varga Kálmán történész, muzeológus voltak.Az Estöri Kreatív Történelmi verseny legjobb tizennégy csapatát a kismartoni Esterházy-kastélyban Bősze Ádám műsorvezető köszönti.- Április 27-én, Kismartonban, elkezdődött az ESTÖRI Kreatív Történelmi Verseny döntője, amelyben a csapatok között győri, illetve soproni fiatalok is részt vesznek.A döntőn résztvevők egyrészt az előre kiküldött feladatkiírás és segédanyagok alapján otthon elkészített versenyfeladatukkal szerepelnek, másrészt a helyszínen oldanak meg szóbeli és gyakorlati jellegű kreatív feladatokat.Gyakorlati feladataikat egyedülálló történelmi környezetben, az Esterházy-kastély Haydn Termében különböző előadási módokkal és eszközökkel kell prezentálniuk a zsűri előtt.Az egyes fordulókra elkészített versenymunkákat az Esterházy Alapítvány saját tulajdonának tekinti. Eredményhirdetés várhatóan ma 17 óra.Sorsfordítók a 20. században címmel rendezték az ESTÖRI verseny döntőjét április 27-én a kismartoni Esterházy-kastélyban. Az újító és immár hagyományteremtő megmérettetés a történelemoktatásba integrálja a digitális eszközöket, azokat a diákok folyamatosan használják a feladatok megoldásánál. Az idei versenyen elindult 149 háromfős csapatból 14 jutott be a döntőbe és küzdött az értékes nyereményekért: a részvételért az egyhetes, július 1-7. között megrendezendő Summer University-n, továbbá digitális eszközökért.Az első három helyen a nagykanizsai Batthyány Gimnázium a Perfetti Sconosciuti, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium EmlékfoszLányok és békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Andrássy Gráciák Kismartonban elnevezésű csapatok végeztek, de különdíjból is jutott bőven. Jutalmuk nagyértékű digitális eszközök valamint az egyhetes Esterházy Summer University-n való részvétel. A felkészítő tanárok belépőjegyet kaptak a Classic.Esterházy egyik hangversenyére szállással a soproni Wollner Hotelben. Az első három helyezettnek és felkészítő tanáruknak ezen felül Dunai Mónika Parlamenti képviselő, Oktatási Bizottság Alelnöke, parlamenti belépőket ajánlott fel.A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Tiltott Tégla Tagjai és a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola EQUI ALBA fantázianevű csapatai, akiknek a Dunai Mónika Parlamenti képviselő, Oktatási Bizottság Alelnöke, parlamenti belépőket ajánlott fel,- a BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnázium Gyáli úti srácok és a Ráckevei Ady Endre Gimnázium Ady Das fantázianevű csapatai, akiknek Dr. Varjuné Dr. Fekete Ildikó, a Kelet Pesti Tankerület elnöke könyvajándék-csomagokat adott át,, akinek Bárány Krisztián a Film Ever Stúdió nevében a Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című történelmi DVD-t és rendhagyó történelemórát adott át,- a Magyar Nemzeti Múzeumtól Gál Vilmos a június 22-i Múzeumok éjszakáján szereplési lehetőséget ajánlott fel a győri, a budapesti BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnázium Gyáli úti srácok, debreceni Tóth Árpád Gimnázium Lutz Fenyők, a nagykanizsai Batthyány Gimnázium a Perfetti Sconosciuti és a Ráckevei Ady Endre Gimnázium Ady Das fantázianevű csapatainak,- a Magyar Nemzeti Múzeumtól Gál Vilmos a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Emese álmai, a Pécsi Széchenyi István Gimnázium Széchenyi Echói, a révkomáromi Selye János Gimnázium Spem Reduxit, a múzeum különleges tárlatvezetéssel egybekötött látogatását kapta.A döntős csapatok listája itt , a versenyről készült fotók és videó pedig itt érhetők el.Az eredményhirdetésen Foki Tamás zsűritag, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese először a zsűritagok jegyzeteit hívta segítségül értékelésében és kiemelte:Az Esterházy Magyarország Alapítvány nevében Czigány Balázs hangsúlyozta:A döntőben negyvenkét tizedikes diákja mérte össze tudását, Budapestet és Győrt két-két, Békéscsabát, Debrecent, Kassát, Nagykanizsát, Nemesvámost, Pécset, Ráckevét, Révkomáromot, Sárospatakot és Sopront egy-egy csapat képviselte.Az idei verseny – amelynek feladatsorait az Esterházy Privatstiftung és az Esterházy Magyarország Alapítvány delegáltjaiból és történelemtanárokból álló bizottság állította össze – tematikájában eltért az eddigiektől: fókuszában nem az Esterházy-család története, hanem huszadik századi emblematikus személyiségek, az 1930-as évektől, a politikai jobbratolódástól a kommunista hatalomátvételen keresztül az 1956-os forradalomig és az azt követő megtorlásig tartó időszak állt. A múltszázad történelmi viharait, politikai, ideológiai szélsőségeit sorsfordító személyek portréin, történetein keresztül tanulmányozzák a versenyzők. A történelmi személyek mellett a versenyzők kevésbé ismert hősök és saját családtagjaik történeteit is feltérképezték a korábbi fordulókban, így testközelből ismerhették meg a korszak eseményeit.A verseny egyik kiemelt célja, hogy megmutassa, hogyan lehet különböző digitális eszközöket integrálni az oktatásba, ezáltal sokkal vonzóbbá tenni egyes tantárgyakat a diákoknak. Ennek fényében a jelentkezők az első fordulóban egy időzáras online kvíz feladatsort oldottak meg, instagramos csapatképet készítettek és illusztrált esszéket írtak. A középdöntőbe továbbjutott csapatok jellemzően helyi történetek nyomába indultak, amelyeket kreatív prezentációkban és videókban mutattak be a szakmai zsűrinek. A feldolgozott témák rendkívül széles palettán mozogtak: második világháborútól az 56-os harcokon és a női emancipáción keresztül a titkos vallásgyakorlásig, de előkerültek az öltözködési szokások és a különböző szórakozási formák is.A döntőben részben ezeket a történeteket folytatták a bejutottak, de a csapatoknak új feladatokra is készülniük kellett. A „beugró" egy kreatív csapatnév, valamint egy digitális színpadképpel és instastoryval megtámogatott bemutatkozás volt. Az ezt követő Representatio et Memoriae feladat keretében olyan emblematikus figurák életútját kellett feldolgozni, mint Mindszenty József, Almásy László, Gertrud és Carl Lutz, Karády Katalin, Márai Sándor, gróf Edelsheim-Gyulai Ilona, Szent-Györgyi Albert. A tematikához kapcsolódóan egy-egy emberhez fűződő memoriae-vel kellett készülniük, majd ugyanezekkel a személyekkel kapcsolatos szópárbajban (Duellum) is megvívtak egymással a versenyzők.A villámkérdés feladatot – amely négy előre megadott filmre (Hyppolit a lakáj, A tizedes meg a többiek, Szabadság, szerelem és a Valahol Európában), illetve a témájukra vonatkozó kérdéseket tartalmazott – a Kahoot! applikáció használatával oldották meg.Izgalmas feladat volt annak utánajárni, vajon lehetett-e volna egymásnak Facebook-ismerőse egy, az előző illusztris névsorból sorszámhúzással kiválasztott páros (például Karády és Márai), vagy ha nem, kiken keresztül érhették volna el egymást.Az ötletes megoldások mellett a gondolatmenet, a mondanivaló, az érvelési technika, az előadók aktivitása és szakmai felkészültsége, a mondandó arányos felépítése és esztétikuma, a formai megoldások színvonala alapján értékelt a szakmai zsűri, amelynek tagjai az alábbiak voltak:- dr. Kiss Erika művészettörténész, szakmuzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum);- Bárány Krisztián történész és filmrendező;- Foki Tamás igazgatóhelyettes, történelem és társadalomismeret szakos tanár (Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium);- Gál Vilmos, történész-, szakmuzeológus, tárigazgató-helyettes (Magyar Nemzeti Múzeum),- dr. Varga Kálmán történész, muzeológus.A győztesek nagyértékű digitális eszközöket, illetve egyhetes részvételi lehetőséget nyertek a július 1-e és 7-e között magyar és osztrák helyszíneken megrendezendő Esterházy Summer University-re. Utóbbiban a szakmai program, azaz a kismartoni, valamint a pápai Esterházy-kastélyban, továbbá Fraknó várában zajló forrásfeldolgozás mellett olyan szórakoztató tevékenységek is helyet kapnak, mint soproni városnézés, látogatás Gannára és Döbröntére, a Fertő-tó melletti Familypark felkeresése, barangolás a Lővérekben, strandolás, bázisreptér-látogatás és koncert. Az táborra az idén először saját költségen azok a résztvevők is jelentkezhetnek, akik nem állhattak fel a dobogóra.A verseny együttműködő partnerei az Edubase online edukációs platform, MTA Történettudományi Intézete, az MTA Könyvtár és Információs Központ, a Nemzeti Tehetségpont, a Nemzeti Levéltár, a Nemzeti Múzeum, a Familypark am Neusiedlersee valamint a soproni Hotel Wollner.Ennek témája ezúttal meseillusztráció volt és a www.estorijunior.hu oldalon lehetett jelentkezni. Az ünnepélyes eredményhirdetés május végén várható. Az alapítvány 2019-ben az ünnepi könyvhétre tervezi kiadni a Borostyán, az időkapus című családi mesekönyvét, amelynek szerzője Molnár Krisztina Rita, illusztrátora Szalma Edit. A könyv három kiválasztott fejezetét illusztrálhatják a gyerekek. A cél, hogy a gyerekek a történeteken keresztül bepillantást nyerjenek az Esterházy család életébe, évszázados történetébe. Korosztályuknak megfelelően új ismereteket szerezhessenek a XVII. században élt emberek életmódjáról, az ünnepekről, művészetről, viseletről. A szervezők a történetek élményszerű, kreatív vizuális megjelenítésére szeretnék inspirálni a diákokat.Az első ESTÖRI-JUNIOR versenyre tavaly több mint 500 pályázat érkezett be; az egyes kategóriák kiírása szerint vagy két megadott anekdotát kellett rajzban, illetve képregényben ábrázolni, vagy bármely, az Esterházyakhoz köthető történelmi épület makettjét megépíteni. A látványos eredményhirdetést követően a legszebb alkotásokból kiállítás nyílt a kismartoni Esterházy-kastélyban és Fraknó várában, majd vándorkiállítás formájában az alkotásokat a pápai Esterházy-kastélyban és a gödöllői Grassalkovich-kastélyban is meg lehetett nézni.