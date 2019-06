Ébresztő, gyerekek! UNICEF iskolai program a tudatos és érzékeny felnőttekért

A gyerekeket érdekli az őket körülvevő világ és annak játékszabályai. A szabályok azonban sokszor idegennek hatnak, a jog pedig megfoghatatlan – és nem csak a gyerekek számára. De képzeljük el, hogy egy gyermek nem csak megismeri, hanem meg is szereti a szabályokat, mert rájön, hogy azok őt is védik. Ez az UNICEF első országos hazai iskolai programja, azaz az Ébresztő-óra egyik üzenete. A programot országszerte önkéntesek valósítják meg, Sopronban Czákler Zita önismereti tréner és Tóka-Dévényi Barbara jogász.– Öt éve indult a program, aminek lényege az érzékenyítés és a jogtudatosság kialakítása. Legyenek tisztában azzal, hogy tizennyolc éves korukig különleges jogok illetik meg őket – mondja a két önkéntes, akik az UNICEF által szervezett képzésen találtak egymásra. Nagyon jól kiegészítik egymást; a háromgyermekes Zita korábban is foglalkozott trénerként gyerekekkel, Barbara pedig – aki két kisgyermek anyukája – mindig is a gyerek- és családjoggal akart foglalkozni.– Mindketten azt gondoljuk, hogy egy ember életében az első tizennyolc év rendkívül meghatározó. Az ebben az életszakaszban őket érő impulzusok határozzák meg, milyen felnőtt válik majd belőlük. Nyilván nem mindegy, hogy a tapasztalatok, benyomások gazdagítják őket vagy negatívan befolyásolják a személyiségfejlődésüket. Ez utóbbi esetben segíteni kell őket abban, hogy sikeresen feldolgozzák a helyzetet. Az Ébresztő-óra tényleg ráébreszti a gyermekeket arra, hogy meddig mehetnek el másokkal szemben, és milyen védelem illeti meg őket.Megtanulják, hogy mi az, amit itthon természetesnek veszünk, pedig más országokban elérhetetlen. Kétszer negyvenöt perces órát tartunk a csoportnak, ami jellemzően egy iskolai osztály. Az óra végére tudni fogják, hogy hol találnak segítséget olyan helyzetben, ami már reménytelennek tűnik, és mit tehetnek, amikor tehetetlennek érzik magukat – sorolják a tudnivalókat önkéntes munkájukról a segítők. Példát is mondanak: az elvált szülők gyermekében például sokszor ott van a kétség, hogy viszonyuljon ehhez a helyzethez. Emberileg és jogilag tudnak neki segíteni, amikor elmagyarázzák, a családhoz való jogból fakadóabn a szülők továbbra is apa és anya maradt a számára, s nem csak a szülő joga látni a gyereket, a gyermeknek is joga van mindkét szülővel kapcsolatot tartani.– A foglalkozásokon játékos formában tulajdonképpen rádöbbentjük a gyerekeket a helyes megoldásokra. Rengeteg témakörünk van, azzal a pedagógussal, aki meghív bennünket – jellemzően az osztályfőnökkel – előzetesen egyeztetünk, mire van szükség. Van, ahol a kiközösítés, máshol a bántalmazás vagy éppen az online világ veszélyei a téma. A foglalkozások tematikája összhangban van a Nemzeti Ifjúsági Stratégia és a Nemzeti Alaptanterv célkitűzéseivel is, illeszkednek az etika, a földrajz, a társadalomismeret vagy az osztályfőnöki óra anyagába, de délutáni foglalkozások keretében is megszervezhetőek – mondja Tóka-Dévényi Barbara.Legutóbb, gyermeknap alkalmából, a Macskakő Gyermekmúzeumban tartottak interaktív, játékos foglalkozást 8-14 éves korú gyerekeknek. A különleges érzékenyítő program a fejlődő világ, a fenntartható fejlődés és a globalizált világ problémáit is – természetesen a résztvevők életkorának megfelelően – érintette.– Először mindig az UNICEF céljairól és tevékenységéről beszélünk, aztán a gyerekek jogairól és erre építjük a játékokat. Rengeteg szemléltető eszközt is viszünk magunkkal. Van például egy kisfilmünk arról, hogyan hordják afrikai országokban a gyerekek az ivóvizet akár kilométereket is gyalogolva. Elmondjuk, hogy mindenkinek joga van a tiszta vízhez, de ez nem mindenhol egyértelmű. Ettől mindig megdöbbennek, meg is kérdezik, miért nem költöznek a családok oda, ahol van a közelben víz. Mindenre próbálunk választ is adni, miközben rávezetjük őket arra, hogy értékelni tudják a náluk a csapból tisztán folyó vizet. Reméljük, a kapott információk miatt értékelik azt, ami nekik megadatott és vigyázni is fognak rá, amikor eszükbe jut, máshol ez egyáltalán nem magától értetődő – említ egy példát a sokféléből Czákler Zita.Fontos része a programnak az is, hogy növelje a gyermekjogok ismertségét az iskolákban. Tudatosítani szeretnék az erőszakkal szembeni zéró toleranciát, és felhívni a gyerekek figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, de a lehetséges megoldásokra is.– Tudniuk kell, hogy lehet, és sokszor kell is nemet mondani. Még felnőtteknek is. Megtanítjuk őket, hol, hogyan és kitől lehet segítséget kérni, amikor baj van, vagy csak egyszerűen elbizonytalanodtak. Nem vagy egyedül, ne hagyd, hogy bántsanak, nem szabad eltitkolni a problémát, mindig van megoldás – ezek a legfontosabb üzeneteink. Szólniuk kell egy felnőttnek, akiben megbíznak, erre tanítjuk őket – mondja Tóka-Dévényi Barbara.De az Ébresztő-óra programjába még az is belefér, ha egy közösség nem úgy működik, ahogy kellene.– A gyerekek érzékenyítése is fontos küldetésünk – mondja Zita. – Kiközösítés sajnos gyakran előfordul a csoportjaikban. Mert nem úgy néz ki, mert furcsán viselkedik, ezernyi oka lehet, hogy kizárnak maguk közül valakit. Erre is van egy kisfilmünk, ami után olyan játékot játszunk, amiben mindenki megérezheti, milyen a körön kívül maradni. Általában gyorsan ráéreznek és a kérdéseikből, hozzászólásaikból látszik, hogy átmegy az üzenet. Talán nem fog ott rögtön megváltozni a helytelen hozzáállás, de biztos, hogy egymás között is beszélnek majd róla és magukban is mérlegre teszik a hallottakat, tapasztaltakat. Mi sem tudunk varázsszóra mindent megjavítani, de megpróbáljuk elültetni a jó gondolatokat – foglalják össze a lényeget az UNICEF önkéntesei. A foglalkozást lezáró utolsó játék is ezt a jobbító célt szolgálja: minden résztvevőnek valami jót kell kívánnia a többeiknek. Az elején talán még nehezen megy, de szépen belejönnek!