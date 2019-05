Randevú élő könyvekkel Bécsben

Narziss und Echo © David Marton / Lucien Strauch

A május 10-től június 16-ig tartó fesztivál programján ezen kívül színház, zene, tánc, film és performansz szerepel – többek között Tarr Bélával, Márton Dáviddal és Krasznahorkai Lászlóval.Mette Edvardsen norvég művésznő „Time has fallen asleep in the afternoon sunshine" címmel 2010-ben kezdte el létrehozni élő könyvekből álló könyvtárát. A projekt lényege, hogy a világ legkülönbözőbb pontjairól származó előadók kívülről megtanulnak egy-egy könyvet, hogy aztán személyes beszélgetések keretében idézzenek belőle az olvasóiknak.Az osztrák főváros egyik legjelentősebb kulturális rendezvénysorozata, a Wiener Festwochen keretében 2019. május 11. és 18. között most a bécsiek is belelapozhatnak ezekbe a különleges könyvekbe. Egy-egy beszélgetés 30 percig tart, a kínálatban angolul és németül beszélő könyvek szerepelnek, például Goethe Faustja, Virginia Wolf Orlando című regénye vagy T.S. Eliot Four Quartets című verseskötete. A kicsit más irodalmi élményre online vagy telefonon lehet jelentkezni.Az osztrák főváros tavaszi fesztiválját, a Wiener Festwochent idén 2019. május 10. és június 16. között rendezik meg különböző helyszíneken. Nagyszabású megnyitójának mindig a Bécsi Városháza előtti tér ad helyet, ahova ingyenes belépés mellett várják a nagyközönséget. A Festwochen programján egyaránt szerepel színház, zene, tánc, film és performansz A kortárs produkciók egyszerre merítenek a múltból és vetítik előre a jövőt, illetve olyan víziókat bontanak ki, amelyek az ismeretlen iránti nyitottságot és kíváncsiságot ösztönzik.A Festwochen legújabb törekvése, hogy a nemzetközi produkciók mellett a programba szorosabban bevonják a várost, amely helyet ad neki. Így idén a belváros mellett a legnagyobb népességnövekedést felmutató kerület, Donaustadt lesz a másik fő helyszín, ráadásul folyamatosan lesznek művészi interakciók a közterületeken. Anna Witt Beat House Donaustadt című projektje keretében például, a megnyitó napján egy donaustadti önkormányzati bérház lakói szélesre tárják ablakaikat, és mindenki teljes hangerőn szólaltatja meg a saját zenéjét, hogy a legkülönbözőbb ritmusok egy kollektív hangzásban egyesüljenek.A Wiener Festwochen számos premiernek is helyet ad: kizárólag a fesztivál keretében lesz látható például Tarr Béla Missing People című projektje, amely azokra az emberekre fókuszál, akiket a szegénységük vagy a társadalmi hierarchiák miatt kinéznek a Habsburg pompájával, Sacher-tortájával és hófehér lipicai lovaival tökéletesnek tűnő város bizonyos helyeiről.Szintén a Festwochen keretében mutatják be először Márton Dávid „Narziss und Echo" című road operáját, valamint Eli Keszler és Krasznahorkai László közös projektjét, a „Chasing Homert". Krasznahorkai Keszlert kérte fel, hogy foglalja zenei keretbe ugyanezen a címen idén megjelenő könyvét.