80 éves lett Lőrincz L. László

Kép forrása: Bors/Móricz István

Június 15-én lett nyolcvanéves Lőrincz L. László orientalista, író, műfordító, Leslie L. Lawrence néven napjaink egyik legnépszerűbb magyar bestseller-szerzője.A Somogy vármegyei Szilvásszentmártonban született. Kiskorában pilóta szeretett volna lenni, később olvasmányélményei, elsősorban Karl May műveinek hatására döntött úgy, hogy keletkutató lesz, expedíciókat szervez, és megírja úti kalandjait.Kiváló tanulmányi eredményei ellenére származása miatt - egyik nagyszülője kuláknak minősült, a másik református lelkész volt - a Rákosi-kor idején nem vették fel gimnáziumba, így a kaposvári Édesipari Szakközépiskolában érettségizett.Az ELTE bölcsészkarán török vagy perzsa szakra akart menni, de mivel oda sokan jelentkeztek, ismerősei tanácsára mongol szakra iratkozott be, történelem-mongol szakos diplomáját 1962-ben szerezte meg.Tanulmányai során hosszú éveket töltött a Távol-Keleten, ösztöndíjasként az ulánbátori Állami Csojbalszan Egyetemen, valamint a bonni Friedrich Wilhelm Egyetemen is.A diploma megszerzése után tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközösségének, később a Kelet-kutató Intézet tudományos főmunkatársa, majd az ELTE előadója lett. 1967 óta a nyelvtudományok kandidátusa.E témakörökben mintegy száz cikke és több könyve is megjelent, például a mongol népköltészetről és mitológiáról, Mongólia történetéről, a tibeti démonokról és varázslókról, magyarra fordított burját és mongol eposzokat.(A sólyom kinyújtja karmait, Az éjszaka doktora, Az utolsó hvárezmi nyár). Igazán népszerű íróvá azonban a nyolcvanas évek elejétől megjelenő tudományos fantasztikus regényei, valamint a Galaktika folyóiratban megjelent sci-fi novellái tették.A Himalájában játszódó izgalmas és fordulatos történet főhőse az angol állampolgárságú, de magyar származású rovartudós és Kelet-kutató Leslie L. Lawrence (más néven Blobzang rinpócse), aki több nyelven beszél, biztos kézzel bánik a Smith and Wesson revolverrel, briliáns elme, nem mellesleg a női szívekhez is könnyedén megtalálja az utat.Az író egy interjúban elárulta, hogy hősét egy Mongóliában szolgálatot teljesítő angol diplomatáról mintázta, aki kilenc nyelven beszélt, és kémelhárítóként dolgozott a második világháború idején.A rokonszenves különc alakja több regényben is felbukkan (A Karvaly árnyékában, Huan-ti átka, Csöd, Siva utolsó tánca, A Fekete Özvegy), hol Afrikában, hol Indiában, Tibetben vagy éppen Kínában ered a rosszfiúk és a titokzatos természetfölötti jelenségek nyomába, természetesen mindig sikerrel., a fordulatos kalandok jó ürügyet kínálnak számára némi tudományos ismeretterjesztésre is.Az író szenvedélye és természetesen munkájának is része az utazás, műveinek szinte valamennyi helyszínét felkereste már, hogy az adott országot és az ott élő népek kultúráját minél szemléletesebben írja le regényeiben.Munkásságát eddig Galaktika-, Arany Meteor- és Zsoldos Péter-díjjal jutalmazták. A hivatalos elismeréseknél is sokatmondóbb azonban az a tény, hogy Lőrincz L. László napjaink egyik legolvasottabb magyar írója, évente két könyve jelenik meg többezres példányszámban, és szinte mindegyikük ott szerepel a könyvek top tízes listáján. Legutóbb idén jelent meg regénye Az üvegpadlós függőhíd kolostora címmel.Írói tehetségét Judit lánya is örökölte, akinek több meséskötete is megjelent már.2014-ben az író hetvenötödik születésnapja alkalmából rajongói A föld alatti piramis címmel képregényalbumot jelentettek meg, amelybe a fantasztikus írásaiból készült képregényeket gyűjtötték egybe.