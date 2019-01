Villámcsapás után a viharos szél rongált Beleden - Ledőlt a katolikus templom vaskeresztje

A Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság tagjai beemelték a tetőre zuhant keresztet. Fotó: Németh István György

Tavaly júniusban villámcsapás érte az istenházát, tönkretéve a villamos hálózatot, elnémítva a harangot és az orgonát (Kisalföld, 2018. június 15.). A füst is jelezte, hogy izzott a torony királygerendája. A keresztet tartó vasszerkezeten olvadásnyomok voltak, de, ahogy akkoriban a plébános, Smudla Tamás nyilatkozott: – A fémszerkezet-bekötés stabil maradt, egyenesen áll a kereszt.Ez a kijelentés mára érvényét vesztette. Hétfőn reggel ugyanis viharos széllökések voltak a Rábaközben, olyan erejűek, hogy ledöntötték a Kisboldogasszony-templom keresztjét. De hogy ennek is a jó oldalát nézzük: – Ez még a szerencsésebb eset, hogy a tetőre esett. Nagyjából másfél mázsa esztergált vas, a talapzatával együtt dőlt ki – magyarázta érdeklődésünkre Smudla atya. A templomot egy szűk átjáró választja el a szomszédos általános iskolától. Ezt már korábban lezárták, mivel egy-egy cserép a tetőről már leesett. Így a templomot körbekerülve jutottak el a nebulók az iskola bejáratához.Leszakadt a villámhárító is és a nehéz súly alatt kilyukadt a tető. A kereszt jelenleg a padlásra behúzva várja a sorsát. A nyomokból kivehető, hogy nemcsak zuhant, de csúszott is a fedélen a vasszerkezet. Beszélgetésünkkor éppen a szakembereket szervezte a helyszínre a plébános, hogy az ilyenkor sürgős teendőket megoldják.Mint arról nemrégiben beszámoltunk, hamarosan egyébként is elkezdik a Kisboldogasszony-templom felújítását (Kisalföld, 2019. január 10.). Első lépésként korszerűsítik a villamos hálózatot, emellett a toronysisak festése és bádogozása, szigetelés, vakolás és a napelemes rendszer kiépítése van még a pályázatban. A tervek között szerepel a toronyóra és a harangszerkezet üzembe helyezése, s a teendők sora egy nem várt feladattal, a kereszt helyreállításával is kiegészült.