Miből fejlesztenek a győri vállalkozók?

Országszerte nehézségekkel küzdenek a vállalkozók, legyen szó újonnan alapított startupról vagy évek óta működő, ismert cégről. Az ügyfélszerzés, a költségek minimalizálása, az alkalmazottak megtalálása és megtartása olyan témák, amik mindennapos kérdést jelentenek a cégvezetőnek.Az internetre, felhőben történő tárolásra épülő, már havi párszáz forintért elérhető szolgáltatások ugyanakkor olyan komplex folyamatokat tudnak kiváltani, mint a számlázás (ami egy webshop üzemeltetése során nem is kis feladat), az e-mailezés nagy adatforgalommal vagy a költséges eszközfenntartás, eszközbeszerzés. Ebből kiindulva gyakorlati tippeket és hasznos tanácsokat is kaphatnak azok a vállalkozók, akik jelentkeznek a Hello Biznisz oldal, StartItUp Győr, a T-Systems Magyarország és az Újraterveztem.hu közös meetupjára, melyet rendhagyó módon a Győri Árkád bevásárlóközpont Telekom üzletében tartanak február 21-én 19 órától. Jelentkezni, a részletes programot amegtalálják.