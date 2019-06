A győrieknek is lesz kiért szurkolni Horvátországban

(X)

A ŠKODA Challenge egy nemzetközi verseny, melyet a ŠKODA a márkakereskedésekben és szervizekben, illetve az importőri hálózatban dolgozók számára rendez meg évről évre. Az országos előválogatókat követően minden ország hét legjobb szakembere méri össze a tudását egymással a saját szakterületén. Az idén jubiláló, tízéves ŠKODA Challenge-nek ezúttal a horvátországi Šibenik ad otthont, ahová címvédőként utazik a magyar csapat. Pálfi Eszternek, a Porsche Győr értékesítési vezetőjének azonban a győzelemnél sokkal fontosabb, hogy nemzetközi mezőnyben tesztelheti a tudását. „Nagyon jó ötletnek tartom ezt a versenyt, hiszen éles helyzetben, mégis irányított körülmények között hasznosíthatom a mindennapi munkám során szerzett tapasztalatokat, miközben a márkával kapcsolatos ismereteimet is tovább bővíthetem" – meséli.A ŠKODA Challenge első hallásra a szakmáról szól, végső soron azonban minden a vásárlók minél magasabb minőségű kiszolgálását célozza. A verseny kizárólag olyan, elméleti és gyakorlati feladatokból tevődik össze, melyek a mindennapi munka során, ügyfélkiszolgálás közben is elengedhetetlenek. „Éppen ezért a versenyen is azokra az ismeretekre és kompetenciákra van a legnagyobb szükségünk, melyekre a napi munka során támaszkodunk. Összpontosításra, nyitottságra, rugalmasságra, problémamegoldó készségre" – magyarázza Eszter. „És talán egy nagyon kicsi szerencsére" – teszi hozzá mosolyogva. Értékesítési vezetőként persze az jelenti számára a legnagyobb kihívást, hogy megőrizze kollégái motiváltságát, és összetartó csapattá kovácsolja őket. A sikeres szereplés számukra is követendő példa lehet, az ott szerzett élmények megosztása, illetve a tudás átadása pedig extra motivációt jelenthet.Pálfi Eszter mellett három korábbi érmes, Berta Balázs (Walter Autó), Kő Tamás (Walter Autó) és Szerencsi László (Automobil Körös), valamint három újonc, Baranyai Barnabás (Óbudai Autójavító), Horváth Péter (Walter Autó) és Marosi Zoltán (Juvenal Kft.) képviseli a hazai színeket és a ŠKODA Magyarországot. Mi, magyarok hagyományosan jól szerepelünk a versenyen, aminek Eszter szerint két alapvető oka van. Az egyik a csapat összetartó ereje, ami az egymás iránti kölcsönös tiszteletből és a ŠKODA márka iránti elkötelezettségből fakad. „A másik, hogy a Magyarországot képviselő versenyzők egytől egyig saját szakterületük legjobbjai. Bízom benne, hogy én is ki tudom hozni magamból a lehető legtöbbet, és biztosra veszem, hogy a csapat többi tagja is ugyanígy gondolkodik" – bizakodik Eszter. Június 27. és 30. között, a horvátországi Šibenikben kiderül. Hajrá Eszter, Hajrá Porsche Győr!