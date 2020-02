Győri Tavaszi Fesztivál 2020: jön Pásztor Anna, Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra – részletes program

A március 15-én kezdődő Győri Tavaszi Fesztivál keretében koncertek, előadások, gyermekprogramok, kiállítások várják az érdeklődőket. A fesztivál a város gazdag kulturális kínálatát kiegészítve olyan rendezvényeket kínál az intézmények összefogásával, az önkormányzat támogatásával, amelyek kulturális csemegét jelentenek a gyerekeknek, családoknak, felnőtteknek egyaránt.

Az időjárás már azt jelzi, itt a tavasz. Ezt az is bizonyítja, hogy csütörtökön sajtótájékoztatón mutatták be az idei Győri Tavaszi Fesztivál programját. A város hivatalos március 15-i ünnepi eseménye nyitja a fesztiváli programok sorát – kezdte a sajtótájékoztatót dr. Dézsi Csaba András polgármester. – A hagyományos koszorúzás és felvonulás, ünnepi műsor mellett a Karzat Színház tart szituációs játékokat, ahol az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hangulatát idézik fel.

A fesztivál programjait Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója ajánlotta a sajtó figyelmébe. A műfaji sokszínűség jegyében Babicsek Bernát Tabányi-díjas harmonikás ad műsort, majd Fekete János, Jammal a mindennapi élet hangjait utánozva a gyerekeket bevonva mond el történetet. Jammal a sajtótájékoztatón rögtönzött bemutatójával elvarázsolta a sajtó képviselőit is. A megújult Műhely első száma új arculattal és szerkesztőséggel jelentkezik. Szent Patrik napjához kapcsolódóan ír-magyar napokat rendeznek, melynek házigazdái az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár valamint a Generációk Háza. A győri Könnyező Szűzanya-kegykép több mint háromszáz éves kapocs Írország és Magyarország között.

Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra zenél olyan színes, egyedi egyéniségekkel, mint Pásztor Anna és Vitáris Iván. A dalok hangszerelése a klasszikus big band világába kalauzol a bennünket. Operabeavató programra várják a gyerekeket, hogy számukra is élvezetessé tegyék e műfajt. Kerecsényi Éva és Mohácsi Attila győri kötődésű művészek lemezbemutatója koncertje lesz, de érkezik zenés-verses esttel Grecsó Krisztián és Szabó Balázs is. A képzőművészek általában saját műhelyükben dolgoznak, de a fesztivál idején megmutatják műveiket és személyesen is találkozhatunk a művészekkel az Arany János utcában.

A tavalyi olaszországi „utazás” után az idén Velence és Nápoly következik: rondók és nápolyi dalok csendülnek fel operaáriákkal kiegészülve. A gyerekeknek Csukás István zenés mesejátékát ajánlják a szervezők, de lesz hímes tojás kiállítás és vásár is, ahová az egész országból érkeznek a népi iparművészek. A Győrbe látogatók számára a várost bemutató tematikus városnéző sétákat ajánlanak.

Fűke Géza, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója egy különleges művész élményt kínáló estéről beszélt. Az Amadeus Live a Győri Nemzeti Színházzal közös produkció, a színház kórusa a partner. A zenekartól nem áll messze az innováció, egy film levetítése zenekari kísérettel pedig az. Az is különleges, hogy először lesz női karmestere a zenekarnak. Már csak pár nap, és kezdhetünk fesztiválozni.