A kanadai kormányfő támogatásáról biztosította Ukrajnát az orosz fenyegetésekkel szemben

Támogatást ígért Ukrajnának az orosz fenyegetésekkel szemben Justin Trudeau kanadai miniszterelnök kedden Torontóban, miután találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.



"Az olyan országok számára, mint Kanada, fontos, hogy a folytatódó orosz agresszió és az Ukrajna szuverenitásának aláásására tett kísérletek közepette (...) kiálljanak partnereik mellett" - jelentette ki Trudeau az ukrán elnökkel közösen tartott sajtóértekezleten.



"Oroszország lépései nem csupán Ukrajna számára jelentenek fenyegetést, hanem a nemzetközi jogra nézve is" - hangoztatta liberális kanadai kormányfő.



A két vezető egy olyan, az Ukrajnában megindított reformfolyamatok témájában rendezett konferencia alkalmából találkozott egymással, amelyen mintegy 30 ország mellett az Európai Unió, a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a Világbank és a NATO képviselői is részt vettek.



Trudeau a sajtó képviselői előtt egyebek között "megdöbbenését" fejezte ki afelett, hogy Oroszország számára a múlt héten lehetővé tették a visszatérést az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésébe (PACE) - ahol 2014 áprilisában a Krím félsziget önkényes elcsatolása miatt fosztották meg szavazati jogától -, "annak ellenére, hogy nem engedte szabadon az ukrán tengerészeket", és azt a három hajót sem adta vissza, amelyeket a 2018. novemberi azovi-tengeri incidens során kobzott el Ukrajnától.



Zelenszkij szintén csalódottságát fejezte ki emiatt a döntés miatt, és az ország tiltakozásának jeleként Kijev visszavonta azt a meghívást, hogy a PACE képviselői vegyenek részt megfigyelőként a július 21-i előrehozott ukrán parlamenti választásokon.



Justin Trudeau - akinek kormány idén márciusban 2022-ig meghosszabbította a kanadai hadsereg 2015-ben indított ukrajnai kiképző misszióját - meggyőződését fejezte ki, hogy a színész-humoristából lett új elnök hatalomra kerülésével folytatódnak majd Ukrajnában az elmúlt években megkezdett reformok, mindenekelőtt a korrupció elleni küzdelemben.



Chrystia Freeland kanadai külügyminiszter a sajtóértekezleten egyebek közt bejelentette, hogy országa újabb 45 millió dollár (közel 10 milliárd forint) támogatás nyújt Ukrajnának az általa megkezdett reformokhoz és egy országos rendőrség létrehozásának tervéhez.



Freeland emellett elítélte Oroszországnak azt a döntését, hogy orosz útlevelet ad a kelet-ukrajnai szakadár régiók, a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaság lakosságának.



A miniszter hangsúlyozta, hogy "mától fogva Kanada intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy ezeket az útleveleket ne lehessen használni Kanadába való beutazásra", és szövetségeseit is arra szólítja fel, hogy tegyék meg ugyanezt a lépést