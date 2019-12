Már Győrszentivánon is önkéntes tűzoltók védik a lakókat

Az egyesület alapításánál 12 tag volt jelen és további csatlakozókra is számítanak a közeljövőben.

Az elmúlt időszakban több tűz- és káresemény történt Győrszentivánon, mely gyorsabb beavatkozással hatékonyabban megfékezhető lett volna, ezáltal csökkentve a személyi és vagyoni kár mértékét. Helyi lakosok összefogásának köszönhetően október végén rendezték meg a Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakuló ülését.

Az egyesület alapításánál 12 tag volt jelen és további csatlakozókra is számítanak a közeljövőben. Az elnökség négy tagja a tűzvédelemhez, tűzmegelőzéshez és tűzoltáshoz kapcsolódó tapasztalatokkal és háttér ismeretekkel rendelkezik korábbról – mondta Kertai Melinda, az egyesület alelnöke.

Az ülés során az eddigi támogatókról is említés esett és az egyesület céljait, képzési stratégiáját is bemutatták.

Az egyesület elnöksége már az alapító ülésen a tagok képzésének első alkalmát is kihirdette, mely egy november végén megtartott gyermek és csecsemő újraélesztő tanfolyam volt.

A megalapuló egyesület elsődleges célja a településen kialakuló káreseményeknél, veszélyhelyzetben történő

– önkéntes tűzoltás és műszaki mentés,

– balesetek helyszínén való segítségnyújtás,

– vagyoni értékek megóvásában való közreműködés.

Az induláshoz cégek és magánszemélyek támogatására nagy szükség van, hogy a megfelelő felszereléseket be lehessen szerezni és mielőbb riaszthatóvá váljon az egyesület. Leendő tagok és támogatók megkereséseit nyitottan fogadjuk – emelte ki az alelnök.