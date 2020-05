Figyelem! Igény szerint bővítik a felügyeleti kapacitást a győri bölcsődékben, óvodákban

A győri bölcsődék és óvodák bár továbbra sem nyitnak meg teljesen a veszélyhelyzet fennállására tekintettel, az azokban eddig is működő ügyeleti rendszert igény szerint tovább bővíti az önkormányzat.

Ez azt jelenti, hogy az előre bejelentett gyermeklétszám függvényében, szükség szerint nyitnak meg újabb csoportokat, vagy akár intézményeket, illetve növelik a felügyeletet ellátó pedagógusok létszámát.

Öt fős csoportok

„A kapacitásbővítéssel az a célunk, hogy a győri szülők munkába való visszatérését segítsük, gyermekeik felügyeletéről az egészségbiztonsági előírások maximális betartása mellett gondoskodjunk. Akiknek módjában áll, azoknak továbbra is javasoljuk, hogy maradjanak otthon, akiknek azonban vissza kell térnie a munka világába, nem kell aggódjanak, hiszen gyermekeikről legjobb tudásunk szerint, öt fős csoportokban gondoskodunk” – mondta Dr. Pergel Elza.

Győr szociális ügyekért is felelős alpolgármestere hozzátette: a járvány társadalmi, szociális hatásait mindannyian saját bőrünkön érezzük. Mi Győrben azt az elvet valljuk, hogy segítsünk egymásnak, ezért is szeretnénk könnyíteni a hetek óta otthonról dolgozó, és egyidőben gyermekeiket is felügyelő szülők vállán lévő terhet.”

A felügyeleti és étkeztetési igényt az eddig megszokott rendben jelezhetik a szülők, a bejelentési formanyomtatvány a www.gyor.hu weboldalon elérhető.