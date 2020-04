Dr. Dézsi Csaba András koronavírus tesztje is pozitív – Győr polgármestere otthonról dolgozik tovább

A győriek továbbra is számíthatnak rám, hiszen otthonról dolgozom tovább – írta a Facebookon a kisalföldi megyeszékhely polgármestere.

21.30 – Győr polgármesterénél a második teszt igazolta a vírust

Dr. Dézsi Csaba András polgármester közleménye:

„Ahogy arról korábban tájékoztatást adtam, Győr város jegyzőjének – akinek a múlt hét elején lázzal és felső légúti huruttal kísért betegsége zajlott – koronavírus tesztje pozitív eredményt mutatott.

Március 27-én panaszmentes állapotban, egy magán laboratóriumban, önköltségen, magamon is elvégeztettem a koronavírus RT PCR tesztet, amely negatív lett. Tekintettel arra, hogy a negatív teszt is akkor biztos, ha két vizsgálat erősíti meg, ezért március 31-én ismételten elmentem egy kontroll vizsgálatra. Ma este telefonon értesítettek a második vizsgálat eredményéről, amely pozitív eredményt mutat.

Tüneteim továbbra sincsenek, azonban a szükséges intézkedéseket azonnal megtettem. Az eredményről tájékoztattam háziorvosomat, és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, valamint az előírásoknak megfelelően, házi karanténba vonulok.

A győriek továbbra is számíthatnak rám, hiszen otthonról dolgozom tovább. Kiváló munkatársak állnak mellettem, akik elkötelezettek Győrért és annak lakóiért, így a munka ilyen rendkívüli körülmények között sem állhat meg. Sőt, az eddigi munkatempót is tartjuk!

A Polgármesteri Hivatal munkatársainak jelentős százaléka a héten már távmunkában dolgozik. Ezúton is köszönöm, hogy ilyen rövid idő alatt is alkalmazkodtak az új körülményekhez, és otthonról is helyt állnak a város érdekében.”

Győr polgármester az első ismert magyar politikus, aki elkapta a vírust és ezt vállalta a nyilvánosság előtt