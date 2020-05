Bővítik a minibölcsődét Farádon

Csoportszobával bővíti minibölcsődéjét a farádi önkormányzat.

Csoportszobával bővíti minibölcsődéjét a farádi önkormányzat. A község a Magyar Falu Programban pályázott sikeresen, így héttel emelkedik a létszám az intézményben. Szalai Zoltán polgármester elmondta: emelkedik a lélekszám is a faluban, ezért indokolt a beruházás. A pályázaton ötvenmillió forintot nyertek.

– Önkormányzatunk óvodai társulásban működik együtt Sopronnémetivel, Bogyoszlóval és Potyonddal. Elsősorban e falvakból szeretnénk feltölteni az új minibölcsit gyerekekkel és ha még marad szabad hely, akkor természetesen máshonnan is szívesen fogadunk apróságokat – tájékoztatott Szalai Zoltán. – Összesen tizennégy kisgyerek elhelyezését tudjuk majd megoldani a fejlesztés után.

A farádi önkormányzat tavaly júniusban indította el minibölcsődéjét és már akkor szóba került egy esetleges bővítés is. Szalai Zoltán kifejtette: az épületet úgy tervezték meg akkor, hogy az átalakításra, azaz az új csoport megépítésére lehetőség legyen.

– Folyamatos az igény a bölcsődei helyekre, ezért is pályáztunk az intézmény átadása után hamarosan a fejlesztésére. Egyre több fiatal család telepedik le nálunk, egyre több a gyerek is, így nyilván a szülőknek segítenünk kell, és itt biztonságban tudhatják gyermekeiket. Elképzeléseink találkoztak a Magyar Falu Program célkitűzéseivel, így örömmel vettük tudomásul a sikert, amit ezúton is köszönünk – jegyezte meg a farádi polgármester.

Hozzátette: az ötvenmillió forint elég lesz a beruházásra, önerőre a számításaik szerint nem lesz szükség. Amint lehet, indítják a különböző hivatalos eljárásokat, a közbeszerzést és szeretnék mielőbb a kivitelezést is megkezdeni.