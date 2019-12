Bálint szembeszállt a jedlikes késes támadóval

Elismerést és jutalmat vehetett át a megyei rendőrfőkapitánytól az a diák, aki szembeszállt a késsel tanárnőjére támadó osztálytársával. „Próbáltam kihozni ebből az állapotából, végül kicsavartam a kezéből a szúróeszközt” – mondta Markó Bálint, hozzátéve, hogy az első padokban ülő lányokat is féltette.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főznél karácsonyra? Itt biztosan megtalálod a legjobb receptet!

Több mint két hete már, hogy óra közben egy jedlikes diák késsel szúrta meg tanárát vélhetően egy közepes érdemjegy miatt: a tanárnő súlyos sérülést szenvedett, de mostanra – testileg legalábbis – túl van a nehezén. Ennél is sokkal nagyobb lehetett volna a baj, ám az egyik diák szembeszállt a támadóval, s kicsavarta kezéből a kést.

Csizmadia Gábor rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, Nagy Ágnes rendőr alezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes és Váczi Attila rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságra hívta meg azt a diákot, akinek bátor fellépése lehetővé tette, hogy a Jedlik-iskolában december 5-én tanóra közben megszúrt tanárnő kijuthatott az osztályteremből. A fiú nagy lélekjelenlétről bizonyságot téve kivette a kést a tanárra támadó osztálytársa kezéből.

A bátor helytállás részleteiről kérdezte a Kisalföld Markó Bálintot. „Amikor láttam, mi történt – az osztálytársam megszúrta a tanárnőt –, elindultam a tanári asztal felé. Körülbelül 4–5 méterre lehettem, amikor még egy vágás sértette meg a tanárnő alkarját. Szemben álltam a támadóval, nagyjából kettejük közé kerültem. Amennyire lehetett, próbáltam arra figyelni, már senki se sérüljön meg, közben kihozni az osztálytársamat ebből az állapotból: beszéltem hozzá, hogy rakja le a kést. Ismét elindult volna felénk, s ekkor szemből sikerült kicsavarnom a kezéből a kést” – mondta a jó kötésű, amerikai futballt játszó fiatalember. Úgy ártalmatlanította a támadót, hogy a kés elvétele közben egyikük sem sérült meg. „Mondtam neki, hogy üljön le: így is tett, majd gyorsan jött a segítség a vérző tanárnőért.” Átfutott-e az agyán, hogy neki is baja eshet? Vagy túl gyorsan történt minden, cselekedni kellett? – kérdeztük Bálintot. „Abban a pillanatban, amikor az osztálytársam megszúrta a tanárnőt, az ugrott be, hogy még ennél is nagyobb baj lehet, az első padokban ugyanis lányok ültek. Próbáltam mindenkit védeni.”

Markó Bálintot, a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnázium és Szakközépiskola diákját bátor helytállásáért – Módos Gábor iskolaigazgató jelenlétében – elismerésben és jutalomban részesítette Csizmadia Gábor rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány.