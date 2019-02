Idén télen is vár a csatkai remete

Surinás Ferenc kápolnaőr, remete mindennapjairól portréfilmet készített kollégánk, Gecsei Ádám újságíró és a videózással, kisfilmkészítéssel foglalkozó Pauker Bence. Videó itt >>

Van munka bőven – állítja Ferenc. Azért az imádságra és az olvasásra is jut némi idő. Fotók: Gecsei Ádám

Nyáron érkezik a legtöbb vendég Csatkára, ám Ferenc szerint pozitív változás, hogy idén még télen is sokakat vonzott a kegyhely.

A csatkai bükkerdőnek van egy titka: remete őrzi a Szűzanya kegyhelyét. Surinás Ferenc – ahogyan ő hívja magát – kápolnaőrként több éve dolgozik Szentkúton, hogy az odaérkező zarándokok, érdeklődők vagy a cigánybúcsúra érkezők előtt nyitva álljon mind a két kápolna. Minden télen „szünetelt" a remetei munka, viszont a mostani előtt Ferenc úgy döntött: marad Csatkán, s megküzd a magánnyal. Mint mondja, jól tette: a legutóbbi hétvégén majd ötvenen látogatták meg a Mária-kegyhelyet.A kápolnaőr csak „szerdától vasárnapig remete", hiszen hétfőn és kedden székesfehérvári lakásában tölti az időt, s elmondta: ő is fizeti a csekkeket otthona után, mint mindenki más. Busszal utazik szerda reggel Súrra, ahonnan pedig egy órát gyalogolva ér el Szentkútra. E foglalkozása előtt a remete volt pap, csőszerelő, zarándok, de dolgozott a hajléktalanellátásban is, s egy ismerőse segítségével került Csatkára – véletlenül – több mint fél évtizede.Ferenc szerint a legtöbben nem érkeznek üres kézzel a Mária-kegyhelyhez. Van, aki némi ételt visz a látogatókközül a kápolnaőrnek, míg más egy jó könyvvel ajándékozza meg. „A legutóbb az egyik vendégtől megkaptam »A Szent Földünk rajzai« című kötetet, amiben az állt, hogy ezek a szent helyek, mint Csatka is, hívják az embereket, s ezt én is megtapasztaltam, hiszen voltak már, akik azt mesélték, úgy érzik, hívták őket Szentkútra" – mesélte Ferenc, aki most a Csatkai Mária Kegyhelyért Alapítvány közmunkásaként van jelen.Ferencnek ez az első tele, hogy maradt Csatkán, mint mondja, nyáron érkeznek a legtöbben minden évben, illetve a főbúcsúra, amit a köznyelvben csak cigánybúcsúnak neveznek, de a mostani télen minden hétvégén volt látogató bőven. „Két éve akartam maradni télen is, de akkor kénytelen voltam fagyszünetet tartani, mert mínusz húsz fokkörül volt a hőmérséklet. Idén az ünnepek után nem sokkal már jöttem vissza, hiszen folyamatos a tennivaló. Tevékenykedem az erdőben, a kápolnáknál, de az épületekben is. Napi mintegy három órát gyűjtöm, vágom és rakodom a fát, hogy legyen tüzelő" – folytatta Ferenc. Hozzátette: tavaly kicserélték a zarándokházban – ahol lakik – az ablakokat, s beszereltek egy új kályhát is az egyik szobába.A kápolnaőr szerint a magány, ami egyedül negatívum Csatkán, de szerinte a sok jó, amit a Szűzanya ad neki, ellensúlyozza. „A minap gyalogoltam Súrról, s előttem ment egy süket öregasszony. Amikor mellé értem, rám nézett és azt mondta, hogy maradjak Csatkán, mert mindenütt van gond és probléma, de az Istent valakinek szolgálni kell. Nem értettem, miért mondta, előtte nem is beszéltünk, de igaza volt" – zárta Ferenc..