Júliusban többen haltak meg a megye útjain, mint az addig eltelt fél évben

Legtöbbjük emberi hibára vezethető vissza.

A nyár második hónapjában többen vesztették életüket Győr-Moson-Sopron megye útjain, mint az addig eltelt fél évben.

2020 első félévének baleseti statisztikai adatait rendkívül kedvező tendencia jellemezte Győr-Moson-Sopron megyében. Az értékelt időszakban mintegy negyedére csökkent – az előző év azonos időszakához képest – a közúti közlekedési balesetben elhunytak száma, sőt idén, eddig több mint 27%-al kevesebb ember sérült meg megyénk közútjain, mint egy évvel korábban.

Sajnálatosan azonban a fenti adatokat beárnyékolja a július hónap, amikor egy hónap alatt többen vesztették életüket az utakon megyénkben, mint 2020 első félévében.

A baleseteket elemezve kitűnik, hogy legtöbbjük emberi hibára vezethető vissza. Ezek közül is kiemelkedik két szabályszegés: a gyorshajtás, valamint az elsőbbségi jog meg nem adása. Az idei évben több halálos baleset is történt megyénkben, amiben a relatív gyorshajtás, a kanyarodási szabályok, illetve a követési távolság be nem tartása állt. A fentieken túl szabálytalan hátramenet és gyalogos, valamint kerékpáros hibából eredő baleset is történt. Számos esetben előfordult, hogy nem az okozó vesztette életét a balesetben, hanem a részes járműben utazók egyike.

A közlekedésbiztonsági helyzet alakulásában kiemelt jelentősége van a társadalmi szerepvállalásnak. Ezalatt a társadalmi szervezetek, a média felelősségén túl az egyének felelősségét is kell érteni, amelybe nem csak a járművezetők tartoznak bele. Egyes kiemelt jogsértések elkövetésekor (ittas vagy bódult állapotban vezetés, sebességtúllépés, kézben tartott mobiltelefon használata) más is utazik a járműben, így az utasoktól is elvárható, hogy a saját biztonságuk érdekében felhívják a járművezető figyelmét a jogkövető magatartásra.

Fentieken túl felhívjuk a közlekedők figyelmet az időjárási viszonyokra.

A hirtelen időjárás-változások, melegfrontok hozzájárulhatnak a balesetek bekövetkezéséhez. Az időjárási folyamatokra a legtöbb ember érzékeny. Az érzékenység szintjei, valamint a kiváltott reakciók természetesen egyénenként eltérőek lehetnek. Eltérés mutatható ki többek között az életkor és a nemek tekintetében is. Általában igaz, hogy a fiatalokat az időjárás változásai kevésbé viselik meg. Az életkor előre haladtával ugyanakkor egyre érzékenyebben reagálunk a frontokra, az időjárás-változásokra. Alvási zavarok, idegesség kimerültség, feledékenység, levertség, depresszió, szív- és keringési zavarok, szédülés és légzési problémák léphetnek fel. A közlekedési balesetek elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az időjárás szervezetünkre gyakorolt hatásaival, és mindenkor ennek tudatában közlekedjünk.

Kérünk minden közlekedőt, hogy tartsa be a közlekedési szabályokat és figyeljen oda másokra!

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kíván a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság.

…hogy mindenki hazaérjen!