Jézuska hozta

A karácsonyi ajándékozás minden család életében különleges alkalom évről évre. És minden családban nagy izgalommal jár, hogy meddig hisz a gyermek a Jézuskában, s mikor borítja fel a megszokott rendet: apa titokban felállítja a fát, anya díszíti fel, amíg jó nagy sétát tesz férje a gyermekkel. Mi annak idején mindig moziba mentünk. Aztán hazaérve átöltözés szép ruhába, majd egy kis éneklés a gyerekszobában. Egészen addig, amíg a Mennyből az angyalt meg nem zavarta a titokzatos csengőszó. És egészen addig, amíg lányaim egyenként rá nem jöttek a turpisságra. „Értem én, hogy nem a Jézuska hozza" – mondta egyikük, mikor „nagy" lett. „De akkor ki csengetett?" – kérdezte kerek szemekkel, mint aki egy kicsit még mindig bízik a csodában. Aztán kényszeredetten megmutattam a magnót, amire a csengőszót vettem fel még előző éjjel a hálóban, s ezzel lezárult egy korszak. De ez régen volt, ma nem kis részben más a helyzet.



A karácsonyi vásárlás kísérő eleme a töméntelen hirdetés, ami szembejön velünk. Ha akarjuk, ha nem. A gyermekeknek szánt áruk pedig főleg a középpontban vannak. Nincs olyan tévéműsor, aminek megszakításában ne próbálnának ránk sózni valamilyen játékot. Ez teljesen érthető, még ha sokszor zavaró is. Az viszont egyenesen felháborít, amikor gyermekműsor közben mutatnak olyan reklámot, amelyből kiviláglik, apa és anya szerzi be az ajándékot, semmi misztikum. Hiába a „Mi hiszünk a Jézuskában!" közbevetés, a gyermek gyanút fog. Mert miért is kell azt kimondani, hogy hiszünk valamiben, ami van? Talán csak nem azért, mert nincs? Higgyük el, a gyermek okosabb, mint ilyen ügyekben szeretnénk. És ne hagyjuk egyedül tévét nézni.