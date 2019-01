Igazolt hiányzó

Babos Tímea teniszező gondolataiban biztosan végigfutott a tavalyi párosfinálé emléke, amikor a napokban Melbourne-ben kilépett a repülőtérről. Felejthetetlen élményekben lehetett ugyanis része egy évvel ezelőtt a dél-ausztráliai városban: életében először nyert Grand Slam-döntőt.



Idén megvédheti a címét a tornán, de valószínű, egyéniben is szeretne jobban szerepelni, hiszen az utóbbi időben kevés babér termett számára a különböző viadalokon, az első fordulókon is csak ritkán jutott túl.



A főtáblán most a tunéziai Onsz Dzsabúr ellen kezdi meg a menetelést. A WTA-rangsorban 65. Babos eddigi mérlege döntetlenre áll az 58. helyezett, 24 éves tunéziaival. A magyar teniszező egy évvel ezelőtt egyébként a második fordulóig jutott a Melbourne Parkban, akkor a spanyol Carla Suarez Navarro búcsúztatta.

Babos párosban ezúttal is a francia Kristina Mladenoviccsal indul, akivel egy éve fantasztikus menetelés végén megnyerte az ausztrál nyílt bajnokságot. Az eredményétől függetlenül már biztos, hogy az Australian Open idén is különleges lesz magyar szempontból, mivel Fucsovics Márton és Babos Tímea a vegyes párosra is nevezett. Ilyenre 23 éve nem volt példa: az előző magyar vegyes párost Grand Slam-tornán Köves Gábor és Temesvári Andrea alkotta az 1996-os wimbledoni bajnokságon.



Babos az elmúlt évben az indiai Rohan Bopannával vett részt a vegyes párosok küzdelmeiben, egészen a döntőig jutottak, ám ott meccslabdáról kaptak ki.



Tavaly történelmet írt Melbourne-ben a soproni teniszező és ezért nem is tudott részt venni a Kisalföld hagyományos díjátadó ünnepségén. Örülnénk, ha idén is igazoltan hiányozna.